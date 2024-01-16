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Bread Brazil Bakery 101 President Ave
BREADS
- BAGUETE COCO COM GOIABADA
- BAGUETE DE CHOCOLATE COM COCO
- BAGUETE DE COCO
- CASETINHO
SOFT SWEET BREAD, TRADITIONAL BRAZILIAN$0.60
- FRIED CHEESE BREAD
- MARAVILHA DE QUEIJO
- PAO DE BATATA
- PAO DE COCO
TRADITIONAL BRAZILIAN SWEET BREAD, WITH VARIOUS FLAVORS$2.50
- PAO DE MILHO
- PAO DE QUEIJO
- PAO DOCE
TRADITIONAL BRAZILIAN SWEET BREAD, WITH VARIOUS FILLINGS$8.00
- PAO DOCE TRADICIONAL
- PAO FAROFA DOCE
- PAO FRANCES
TRADITIONAL BRAZILIAN SALTY BREAD$0.50
- PAO SOVADO
yeast bread, The dough needs to be kneaded a lot – hence the most popular name – until it reaches the correct point and acquires its characteristic texture. This type of preparation makes the bread dough denser and longer-lasting.$8.00
- PAOZINHO DE LEITE NINHO
- PAOZINHO MOLHADO NO LEITE DE COCO
- PORTUGUESE BREAD
A bread with a soft crumb, crispy crust, very yellow and sprinkled with flour: this is Portuguese Bread.$0.60
- PAOZINHO DE MAÇA E CANELA
CAKES
CAKE SLICES
- BRIGADEIRO SLICE
3 LAYERS OF CHOCOLATE BRIGADEIRO$5.00
- COCONUT CAKE SLICE
COCONUT CAKE SLICE$5.00
- TRÈS LECHES CAKE SLICE
Tres Leches is made with Condensed milk. evaporated milk, whole milk .$5.50
- BOLO DE BRIGADEIRO
TRADITIONAL BRAZILIAN CAKE WITH CHOCOLATE BRIGADEIRO FILLING$65.00
- STRAWBERRY CAKE WITH NINHO MILK
STRAWBERRY CAKE WITH WHOLE NEST MILK$60.00
- PINEAPPLE CAKE SLICE
PINEAPPLE CAKE$60.00
- WHOLE PINEAPPLE CAKE
WHOLE PINEAPPLE CAKE$60.00
- SLICE OF STRAWBERRY CAKE
SLICE OF STRAWBERRY CAKE$6.00
- SWEET MILK CAKE WITH PLUM
SWEET MILK CAKE WITH PLUM$60.00
- SLICE OF SWEET MILK CAKE WITH PLUM
SLICE OF SWEET MILK CAKE WITH PLUM$6.00
- SLICE OF ROCAMBOLE
SLICE OF DULCE DE LETE ROCAMBOLE$6.00
- VARIOUS CUPCAKES
VARIOUS CUPCAKES$6.00
CAKES OPTIONS
PASTRIES
Pastries Options
- BOLINHO DE CHUVA COM CANELA
- BOLINHO DE CHUVA TRADICIONAL
- BOLINHO DE CHUVA TRADICIONAL
- CUECA VIRADA
- DONUTS DE CHOCOLATE BELGA
- DONUTS DE LEITE NINHO
- ROSQUINHA CARACOL TRADICIONAL
- ROSQUINHA DE BANANA COM CANELA
- ROSQUINHA DE CREME COM COCO
- ROSQUINHA FRITA
- ROSQUINHA FRITA COM CANELA
- ROSQUINHA HUNGRA DE CANELA
- SONHOS DE GOIABADA
- SONHOS TRADICIONAL ( CREME)
SALGADOS
PASTEL
- PASTEL DE QUEIJO
FRIED THIN DOUGH WITH MOZZARELLA CHEESE$8.00
- PASTEL DE CARNE
FRIED THIN DOUGH WITH GROUND BEEF$8.00
- PASTEL DE CARNE C/ OVO
FRIED THIN DOUGH WITH GROUND BEEF AND BOILED EGG$8.00
- PASTEL DE FRANGO CATUPIRY
FRIED THIN DOUGH WITH SHREDDED CHICKEN AND BRAZILIAN CATUPIRY CREAM CHEESE$8.00
- PASTEL DE PIZZA
FRIED THIN DOUGH WITH MOZZARELLA CHEESE, HAM, TOMATO, OREGANO AND OLIVES$8.00
- PASTEL DE BANANA
FRIED THIN DOUGH WITH BANANA, MOZZARELLA AND CINNAMON$8.00
- PASTEL DE NUTELLA
FRIED THIN DOUGH WITH NUTELLA$8.00
- ROMEO & JULIETA
FRIED THIN DOUGH WITH GUAVA AND MOZZARELLA CHEESE$8.00
- PASTEL DE CHOCOLATE
FRIED THIN DOUGH WITH CHOCOLATE$4.95
SALGADOS ASSADO
- ENROLADINHO DE PRESUNTO QUEIJO
BAKED ROLLED DOUGH WITH HAM AND CHEESE$5.00
- ENROLADINHO DE SALSICHA
BAKED ROLLED DOUGH WITH SAUSAGE AND MOZZARELLA CHEESE$5.00
- ESFIHA DE CARNE
BKAED DOUGH WITH GROUND BEEF, SEASONING, AND TOMATO$5.00
- ESFIHA DE FRANGO COM CATUPIRY
BAKED DOUGH WITH CHICKEN AND BRAZILIAN CATUPIRY CREAM CHEESE$5.00
- ESFIHA DE ESCAROLA COM CATUPIRY
BAKED DOUGH WITH ENDIVE, AND BRAZILIAN CATUPIRY CREAM CHEESE$6.00
- TORTA DE FRANGO FATIA
SLICE OF CHICKEN PIE WITH CREAM CHEESE$6.00
- TORTA DE FRANGO INTEIRA
WHOLE CHICKEN PIE WITH CREAM CHEESE$50.00
SALGADO FRITO
SALGADOS CENTO
ESFIHA
- ESFIHA CARNE
MEAT, CHOPPED ONION, SEASONING, TOMATO$2.59
- ESFIHA FRANGO CATUPIRY
SHREDDED CHICKEN, BRAZILIAN CATUPIRY CHEESE,$2.59
- ESFIHA BACON COM QUEIJO
BACON MUSSARELLA CHEESE$2.99
- CALABRESA
SHREDDED CALABRESIAN SAUSAGE$2.59
- ESFIHA QUATRO QUEIJOS
CHEESES MOZZARELLA, CHEDDAR, CATUPIRY, PARMESAN$2.99
- ESFIHA DE ESPINAFRE CATUPIRY
SPINACH, AND CATUPIRY CHEESE$2.99
- ESFIHA DE QUEIJO
MOZZARELLA CHEESE$2.59
- BANANA COM QUEIJO E CANELA
MOSSARELA, BANANA, AND CINNAMON$2.99
- ESFIHA DE NUTELLA
NUTELLA$2.99
- ESFIHA ROMEU JULIETA
Guava with mozzarella cheese$2.99
- ADD CATUPIRY - MILHO - MUSSARELA -BACON -CHEDDAR$0.50
- ADD - NUTELLA -MORANGO - BANANA -LEITE NINHO - M&MS$0.60
BEVERAGES
JUICES
- ORANGE JUICE$4.50
- PINEAPPLE JUICE
Pineapple is known to be the queen of fruits because of the excellent taste and refreshing flavour .$4.50
- STRAWBERRY JUICE
Great recipe for Strawberry Juice is full of antioxidants, vitamins and has the potential to protect heart. Strawberries are fat free, cholesterol free , low calorie food. Strawberry juice is fantastic. Sugar to custumer taste.$4.50
- SUCO MANGA
MANGO JUICE$5.00
- SUCO DE MARACUJA
PASSION FRUIT JUICE$5.00
- SUCO DE ACEROLA
ACEROLA JUICE$5.00
- ADD MILK
MILK$0.50
- ADD CONDENSED MILK
ADD CONDENSED MILK$0.50
- KIWI
FREASH KIWINW FROM AMAZON$3.50
SODAS
- Glass Bottle$3.50
- Pepsi Can$2.50
- Pepsi Refill$3.75
- Pepsi Diet Can$2.50
- Pepsi Diet Refill$3.75
- Pepsi Crush Orange Can$2.50
- Pepsi Crush Orange Refill$3.75
- Starry is a lemon-lime Can$2.50
- Starry lemon-lime Refill$3.75
- Pink Lemonade Refill$3.75
- Mtn Dew Refill$3.75
- Mate couro$2.25
- Bottle Sprite$3.75
- Bottle Coke$3.50
- Guarana can$3.00
COFFEE
- ESPRESSO COFFEE
GROUND COFFEE WITH STRONGER AND TASTY FLAVOR AND AROMA$1.90+
- GALAO ESPRESSO-Latte
GROUND COFFEE WITH STRONGER AND TASTY FLAVOR AND AROMA$1.99+
- HOT CHOCOLATE
HOT CHOCOLATE$1.90+
- CAFÉ COM LEITE
COFFEE WITH MILK$1.70+
- HOT TEA
Hot tea different flavors$2.80
- CAPUCCINO
cappuccino, is stronger with equal parts steamed and frothed milk.$2.60
BEVERAGES TO GO
BREAKFAST
- SPECIAL BREAKFAST
BOILED POTATOES, THREE SLICES OF BACON, TWO EGGS, ONE SLICE OF BREAD, ONE MUFFINS$8.00
- SPECIAL SAUSAGE
THREE SAUSAGES, 1 EGG, 3 BACON, BOILED POTATOES, ONE MUFFIN$8.00
- SPECIAL PANCAKES
THREE PANCAKES, TWO EGGS, THREE SLICES OF BACON, ONE SLICE OF BREAD$8.00
- OMELETTE WITH CHEESE
OMELETTE WITH CHEESE, 2 BACON, CHERRY TOMATOES$6.00
- OMELETTE WITH HAM AND CHEESE
OMELETTE WITH HAM AND CHEESE$7.00
- OMELETTE CHICKEN CHEESE
CHICKEN CHEESE OMELETTE$7.00
- VEGETABLE OMELETTE
OMELETTE WITH BROCCOLI, SPINACH, MUSHROOM, CORN AND TOMATO, AND CHEESE$8.00
- CREPE WITH NUTELLA AND STRAWBERRY
TWO NUTELLA CREPES WITH STRAWBERRY$7.00
- CREPE WITH BANANA AND STRAWBERRY
TWO BANANA CREPES WITH STRAWBERRY$7.00
- NUTELLA CREPE
TWO NUTELLA CREPES$7.00
- PAO COM MANTEIGA
BAKED BREAD WITH BUTTER$3.00
- MISTO QUENTE
BREAD WITH CHEESE AND ROASTED HAM$4.00
- CUSCUZ
COOKED CORN FLOUR$6.00
LUNCH
Lunch Options
- STEAK PARMIGIANA
MEAT WITH TOMATO SAUCE, WITH CHEESE, RICE AND BEANS. SALAD WITH FRIES$12.00+
- TULIPA
RICE, BEANS, 5 CHICKEN WINGS, FRIED EGG AND MIX SALAD$13.00+
- TOSCANA
RICE, BEANS, TUSCANY SAUSAGE, FRIED, CASSAVA FAROFA AND VINEGARET SALAD$13.00+
- FRANGO A PARMEGIANA
RICE, BEANS, CHICKEN BREADED WITH CHEESE, FRIES AND SALAD MIX$14.00+
- BEEF A CAVALO
RICE, BEANS, MEAT, EGG AND FRIES AND SALAD MIX$13.00+
- FRANGO A MILANESA
RICE, BEANS, CHICKEN BREAD, FRIES AND SALAD MIX$13.00+
- Peixe Frito
RICE BEANS BREADED FISH FRIED POTATOES, MASHED POTATOES AND SALAD MIX$15.00+
- STROGONOFF DE FRANGO
CHICKEN STROGONOFF RICE, POTATO SALAD SALAD MIX$13.00+
- FEIJOADA DO CHEFF
BLACK BEANS WITH PIECES OF BACON PORK, SAUSAGE, ACCOMPANIED BY RICE, CASSAVA FAROFA, FRIED BANANA, SAUTEED COLLECTION AND CRACKLING.$18.00+
- VACA ATOLADA
RICE, BEANS, BEEF RIBS WITH CASSAVA, CASSAVA FLOUR AND SALAD MIX$15.00+
- LAZAGNA
RICE, MEAT OR CHICKEN LASAGNA, STRAW POTATOES, MIX SALAD$17.00
- MACARRAO COM FRANGO
PASTE WITH TOMATO SAUCE, ROAST CHICKEN AND SALAD MIX$17.00
- FRANGO AO MOLHO
RICE, BEANS, CHICKEN IN SAUCE, MASHED POTATOES, SALAD MIX$17.00
- FIGADO ACEBOLADO
RICE, BEANS, ACEBOLATED LIVER, FRIES, SALAD MIX$16.00
HAMBURGER
Hamburger Options
- CHEESE BURGER
BRIOCHE BREAD , BURGUER, CHEDDAR CHEESE ,MAYONNAISE, KETCHUP.$7.00
- TOSCANA BURGER
BRIOCHE BREAD, TUSCANY SAUSAGE, MOZZARELLA, VINAIGRETTE, SEASONED MAYONNAISE.$12.00
- X - TUDO
BRIOCHE BREAD, BURGER, EGG, BACON, SAUSAGE, SHREDDED CHICKEN, SHREDDED BEEF, HAM, CORN, CHEDDAR, MOZZARELLA, LETTUCE, TOMATO, MAYONNAISE, KETCHUP$18.00
- X - BACON
BRIOCHE BREAD, BACON, BURGER, CHEDDAR, LETTUCE, TOMATO MAYONNAISE, KETCHUP$13.00
- X- EGG
BRIOCHE BREAD, BURGER, TWO EGGS, BACON, MOZZARELLA, CHEDDAR, LETTUCE, TOMATO MAYONNAISE, KETCHUP$13.00
SANDWICH
- NEW YORK
ITALIAN BREAD, THIN MEAT SLICES, MAYONNAISE SALAD WITH CABBAGE, MOZZARELLA MAYONNAISE$14.00
- SANDWICH MA
ITALIAN BREAD FISH FILLET TARTAR SAUCE, MOZARRELLA, MAYONNAISE LETTUCE, AND TOMATO$14.00
- NEW MEXICO
ITALIAN BREAD, THIN MEAT SLICES, MOSSARELA GUACAMOLE, RED ONION, JALAPENO, MAYONNAISE.$15.00
- SANDWICH RHODE ISLAND
ITALIAN BREAD, GRILLED CHICKEN MOZZARELLA, MAYONNAISE AND TOMATO$14.00