Baked Brazilian specialties.We are now OPEN From 6AM-8PM Daily.
Bread Brazil Bakery 101 President Ave
SPECIAL OF THE DAY
SPECIAL
HAMBURGER
HAMBURGER OPTIONS
HOME BURGER MODA DA CASA
BURGUER, CHICKEN, BACON, EGG, SAUSAGE, HAM, CHEESE, TOMATO LETTUCE,STRAW,MAYONNAISE, KETCHUP, MUSTARD, POTATOES AND FRENCH FRIES.$18.99
X-TUDO
BRIOCHE BREAD, BURGER, TWO EGGS, BACON, MOZZARELLA, CHEDDAR, LETTUCE, TOMATO MAYONNAISE, KETCHUP$17.99
X - BACON
BRIOCHE BREAD, BACON, BURGER, CHEDDAR, LETTUCE, TOMATO MAYONNAISE, KETCHUP$14.99
X-SALADA
Most famous Brazilian burger Meat,Cheese,Ham,Lettuce,Tomato, Mayonnaise$13.49
MISTO QUENTE$2.99
PAO COM OVO$2.89
PAO COM MANTEIGA$1.49
BAURU COM SALADA E OVO$5.99
SALGADOS
PASTEL
PASTEL DE CARNE
FRIED THIN DOUGH WITH GROUND BEEF$4.99
PASTEL DE CARNE COM OVO
FRIED THIN DOUGH WITH GROUND BEEF AND BOILED EGG$5.99
PASTEL DE CARNE COM QUEIJO$5.99
PASTEL DE FRANGO CATUPIRY
FRIED THIN DOUGH WITH SHREDDED CHICKEN AND BRAZILIAN CATUPIRY CREAM CHEESE$5.99
PASTEL DE PRESUNTO E QUEIJO
FRIED THIN DOUGH WITH MOZZARELLA CHEESE AND HAM$4.99
PASTEL DE QUEIJO
FRIED THIN DOUGH WITH MOZZARELLA CHEESE$4.99
PASTEL DE BANANA
FRIED THIN DOUGH WITH BANANA, MOZZARELLA AND CINNAMON$4.99
PASTEL DE NUTELLA C/ MORANGO
FRIED THIN DOUGH WITH NUTELLA$7.25
PASTEL ROMEO & JULIETA
FRIED THIN DOUGH WITH GUAVA AND MOZZARELLA CHEESE$7.25
PASTEL - HALF / MEIO$2.99
MINI PASTEL - CENTO$23.99
SALGADOS ASSADO
SALGADO FRITO
BOLINHO DE MANDIOCA COM CARNE$3.99
COXINHA DE FRANGO
FRIED DOUGH WITH SHREDDED CHICKEN$3.99
COXINHA DE FRANGO COM CATUPIRY$4.99
CROQUETE PRESUNTO E QUEIJO$3.99
ENROLADINHO DE SALSICHA FRITO$3.99
KIBE DE CARNE$3.99
MINI SALGADOS UND (COXINHA / BOLINHA DE QUEIJO)$0.75
RISOLE DE CARNE
FRIED DOUGH WITH GROUND MEAT$3.99
SALGADOS CENTO
CAKES
CAKES RECHEADOS
MINI CAKE - SABORES
CUSTOM ORDERS. MINI BASKETS OPTIONS FOR BIRTHDAYS. CONTACT US PEDIDOS POR ENCOMENDA. OPCOES DE MINI CESTAS PARA ANIVERARIO. ENTRE EM CONTATO CONOSCO$14.99
BOLO DE BRIGADEIRO
CUSTOM ORDERS. CONTACT US$55.90
BOLO DE PRESTIGIO
CUSTOM ORDERS. CONTACT US$55.90
BOLO DE SONHO DE VALSA
CUSTOM ORDERS. CONTACT US$55.90
BOLO TRES LEITES
CUSTOM ORDERS. CONTACT US$55.90
SPECIAL ORDER - FLAVORS OF YOUR CHOICE / SABORES A SUA ESCOLHA
CUSTOM ORDERS. CONTACT US$65.90
CAKES RECHEADOS SLICES
BOLO DE BRIGADEIRO - SLICE / FATIA
3 LAYERS OF CHOCOLATE BRIGADEIRO$5.99
BOLO DE PRESTIGIO - SLICE / FATIA$5.99
BOLO DE SONHO DE VALSA - SLICE / FATIA$5.99
BOLO INDIANO$4.99
BOLO OLHO DE SOGRA$4.99
BOLO TRES LECHES - SLICE / FATIA
Tres Leches is made with Condensed milk. evaporated milk, whole milk .$5.99
LIMONCELLO MASCARPONE CAKE - SLICE / FATIA
sponge cake infused with Sicilian Lemons layered with mascarpone cream and white chocolate$5.99
CAKE BOX
CAKE / BOLO TRADICIONAL - BOX$7.99
CHOCOLATE AND VANILLA CAKE / BOLO MESCLADO - BOX$7.99
CHOCOLATE CAKE / BOLO DE CHOCOLATE - BOX$7.99
CHOCOLATE CAKE W/ FROSTING / BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA - BOX$10.59
COCONUT CAKE / BOLO DE COCO - BOX$9.99
CORN CAKE / BOLO DE MILHO - BOX$9.99
PEANUT CAKE / BOLO DE PACOQUINHA - BOX$10.59
YUCCA CAKE / BOLO DE MANDIOCA - BOX$9.99
CAKES SLICES
BREADS
BREADS OPTIONS
PAO FRANCES
TRADITIONAL BRAZILIAN SALTY BREAD$0.39
PAO DE QUEIJO / CHEESE BREAD
Cheese balls is a small, baked cheese roll or cheese ball, a popular snack and breakfast food in Brazil.$0.45
PAO SOVADO
yeast bread, The dough needs to be kneaded a lot – hence the most popular name – until it reaches the correct point and acquires its characteristic texture. This type of preparation makes the bread dough denser and longer-lasting.$4.99
PAO DE HAMBURGUER / BURGER BUN
BURGUER BUN$0.80
PAO DE QUEIJO DA CASA CONGELADO$0.45
FATIADOS
FATIADOS OPTIONS
DESSERTS
DESSERT OPTIONS
BELGIUM WAFFLE
BELGIUM WAFFLES, SERVED HOT WITH CONDENSED MILK, WHIPPED CREAM, STRAWBERRY AND CHOCOLATE TOPPING$5.99
CANNOLI - DOCE DE LEITE OU CHOCOLATE$1.59
CHEESECAKE GOIABADA$4.85
CHOCOLAT MOUSSE$5.49
CHURROS DOCE DE LEITE$3.99
DOCINHO BEIJINHO UND$0.99
DOCINHO BRIGADEIRO UND$0.99
LAVA CAKE$6.50
PAO DE MEL$4.19
PASSION FRUIT MOUSSE$5.49
PASSION FRUIT PIE - SLICE$5.99
PUDIM TRADICIONAL$3.69
QUEIJADINHA DE MARACUJA$2.69
QUINDIM GOURMET DE COCO$3.49
RED VELVET CAKE MINI$5.99
TIRAMISU FATIA$4.75
CENTO DE DOCINHOS
PICOLE
AÇAI BOWLS E SORVETES
ACAI / ICE CREAM
BEVERAGES
COFFEE
CAPPUCCINO
cappuccino, is stronger with equal parts steamed and frothed milk.$5.10
EXPRESSO COFFEE
GROUND COFFEE WITH STRONGER AND TASTY FLAVOR AND AROMA$1.90
GALAO ESPRESSO-LATTE
GROUND COFFEE WITH STRONGER AND TASTY FLAVOR AND AROMA$4.10
GLASS OF MILK$1.99
HOT CHOCOLATE
HOT CHOCOLATE$3.30
HOT TEA
Hot tea different flavors$2.90
REGULAR COFFEE$2.50
TOASTY ICED COFFEE
Nicely balanced iced coffee and milk hints of vanilla and toasted Caramel$4.50
COFFEE & MILK / CAFE COM LEITE$2.90