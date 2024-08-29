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We are now OPEN From 6AM-8PM Daily.
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Bread Brazil Bakery
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101 President Ave
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Baked Brazilian specialties.
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Bread Brazil Bakery 101 President Ave
You can only place scheduled delivery orders.
101 President Ave, Fall River, MA 02720
BREADS
CAKES
PASTRIES
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BREAKFAST
LUNCH
HAMBURGER
AÇAI BOWLS E SORVETES
COOKIES
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Biscoito da vitrine
DESSERTS
FATIADOS
BREADS
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BAGUETE DE CHOCOLATE COM COCO
OUT OF STOCK
BAGUETE DE COCO
$2.50
OUT OF STOCK