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Bread Brazil Bakery 101 President Ave
BREADS
- BAGUETE COCO COM GOIABADA
- BAGUETE DE CHOCOLATE COM COCO
- BAGUETE DE COCO
- CASETINHO
SOFT SWEET BREAD, TRADITIONAL BRAZILIAN$0.60
- MARAVILHA DE QUEIJO
- PAO DE BATATA
- PAO DE COCO
TRADITIONAL BRAZILIAN SWEET BREAD, WITH VARIOUS FLAVORS$2.50
- PAO DE MILHO
- PAO DE QUEIJO
- PAO DOCE
TRADITIONAL BRAZILIAN SWEET BREAD, WITH VARIOUS FILLINGS$8.00
- PAO DOCE TRADICIONAL
- PAO FAROFA DOCE
- PAO FRANCES
TRADITIONAL BRAZILIAN SALTY BREAD$0.50
- PAO SOVADO
yeast bread, The dough needs to be kneaded a lot – hence the most popular name – until it reaches the correct point and acquires its characteristic texture. This type of preparation makes the bread dough denser and longer-lasting.$8.00
- PAOZINHO DE LEITE NINHO
- PAOZINHO MOLHADO NO LEITE DE COCO
- PORTUGUESE BREAD
A bread with a soft crumb, crispy crust, very yellow and sprinkled with flour: this is Portuguese Bread.$0.60
- PAOZINHO DE MAÇA E CANELA
CAKES
CAKE SLICES
- BRIGADEIRO SLICE
3 LAYERS OF CHOCOLATE BRIGADEIRO$5.00
- COCONUT CAKE SLICE
COCONUT CAKE SLICE$5.00
- TRÈS LECHES CAKE SLICE
Tres Leches is made with Condensed milk. evaporated milk, whole milk .$5.50
- PINEAPPLE CAKE SLICE
PINEAPPLE CAKE$6.00
- SLICE OF STRAWBERRY CAKE
SLICE OF STRAWBERRY CAKE$6.00
- SLICE OF SWEET MILK CAKE WITH PLUM
SLICE OF SWEET MILK CAKE WITH PLUM$6.00
- SLICE OF ROCAMBOLE
SLICE OF DULCE DE LETE ROCAMBOLE$6.00
- VARIOUS CUPCAKES
VARIOUS CUPCAKES$6.00
CAKES OPTIONS
- BOLO DE ABACAXI$65.00
- BOLO DE BANANA$65.00
- BOLO DE BRIGADEIRO$65.00
- BOLO DE CAÇAROLA$65.00
- BOLO DE CENOURA$65.00
- BOLO DE LARANJA$65.00
- BOLO DE MANDIOCA$65.00
- BOLO DE MILHO VERDE$65.00
- BOLO DE MORANGO COM LEITE NINHO$65.00
- BOLO DE QUEIJADINHA$65.00
- BOLO DE QUEIJO$65.00
- BOLO INDIANO$65.00
- SWEET MILK CAKE$65.00
- CHOCOLATE CAKE BOX$7.95
PASTRIES
Pastries Options
- BOLINHO DE CHUVA COM CANELA
- BOLINHO DE CHUVA TRADICIONAL
- BOLINHO DE CHUVA TRADICIONAL
- CUECA VIRADA
- DONUTS DE CHOCOLATE BELGA
- DONUTS DE LEITE NINHO
- ROSQUINHA CARACOL TRADICIONAL
- ROSQUINHA DE BANANA COM CANELA
- ROSQUINHA DE CREME COM COCO
- ROSQUINHA FRITA
- ROSQUINHA FRITA COM CANELA
- ROSQUINHA HUNGRA DE CANELA
- SONHOS DE GOIABADA
- SONHOS TRADICIONAL ( CREME)
SALGADOS
PASTEL
- PASTEL DE QUEIJO
FRIED THIN DOUGH WITH MOZZARELLA CHEESE$8.00
- PASTEL DE CARNE
FRIED THIN DOUGH WITH GROUND BEEF$8.00
- PASTEL DE CARNE C/ OVO
FRIED THIN DOUGH WITH GROUND BEEF AND BOILED EGG$8.00
- PASTEL DE FRANGO CATUPIRY
FRIED THIN DOUGH WITH SHREDDED CHICKEN AND BRAZILIAN CATUPIRY CREAM CHEESE$8.00
- PASTEL DE PIZZA
FRIED THIN DOUGH WITH MOZZARELLA CHEESE, HAM, TOMATO, OREGANO AND OLIVES$8.00
- PASTEL DE BANANA
FRIED THIN DOUGH WITH BANANA, MOZZARELLA AND CINNAMON$8.00
- PASTEL DE NUTELLA C/ MORANGO
FRIED THIN DOUGH WITH NUTELLA$8.00
- ROMEO & JULIETA
FRIED THIN DOUGH WITH GUAVA AND MOZZARELLA CHEESE$8.00
SALGADOS ASSADO
- EMPADAO DE FRANGO
SLICE OF CHICKEN PIE WITH CREAM CHEESE$6.00
- EMPADAO DE FRANGO INTEIRA
WHOLE CHICKEN PIE WITH CREAM CHEESE$50.00
- ENROLADINHO DE PRESUNTO QUEIJO
BAKED ROLLED DOUGH WITH HAM AND CHEESE$5.00
- ENROLADINHO DE SALSICHA
BAKED ROLLED DOUGH WITH SAUSAGE AND MOZZARELLA CHEESE$5.00
- ESFIHA DE CARNE
BKAED DOUGH WITH GROUND BEEF, SEASONING, AND TOMATO$5.00
- ESFIHA DE ESCAROLA COM CATUPIRY
BAKED DOUGH WITH ENDIVE, AND BRAZILIAN CATUPIRY CREAM CHEESE$6.00
- ESFIHA DE FRANGO COM CATUPIRY
BAKED DOUGH WITH CHICKEN AND BRAZILIAN CATUPIRY CREAM CHEESE$5.00
SALGADO FRITO
- BOLINHO DE CARNE COM OVO
FRIED DOUGH WITH BOILED EGG$6.00
- COXINHA DE FRANGO
FRIED DOUGH WITH SHREDDED CHICKEN$4.00
- ENRROLADINHO DE SALSICHA FRITO
FRIED PASTA WITH SAUSAGE$6.00
- KIBE DE CARNE
GROUND MEAT KIBE FLOUR$5.00
- RISOLE CARNE
FRIED DOUGH WITH GROUND MEAT$4.00
- RISOLE DE PRESUNTO E QUEIJO
FRIED DOUGH WITH HAM AND CHEESE$5.00
- CHURROS
- BOLINHO DE BACALHAU
SALGADOS CENTO
BEVERAGES
JUICES
- ORANGE JUICE$4.50
- PINEAPPLE JUICE
Pineapple is known to be the queen of fruits because of the excellent taste and refreshing flavour .$4.50
- STRAWBERRY JUICE
Great recipe for Strawberry Juice is full of antioxidants, vitamins and has the potential to protect heart. Strawberries are fat free, cholesterol free , low calorie food. Strawberry juice is fantastic. Sugar to custumer taste.$4.50
- SUCO MANGA
MANGO JUICE$5.00
- SUCO DE MARACUJA
PASSION FRUIT JUICE$5.00
- SUCO DE ACEROLA
ACEROLA JUICE$5.00
- ADD MILK
MILK$0.50
- ADD CONDENSED MILK
ADD CONDENSED MILK$0.50
- KIWI
FREASH KIWINW FROM AMAZON$3.50
SODAS
- Glass Bottle$3.50
- Pepsi Can$2.50
- Pepsi Refill$3.75
- Pepsi Diet Can$2.50
- Pepsi Diet Refill$3.75
- Pepsi Crush Orange Can$2.50
- Pepsi Crush Orange Refill$3.75
- Starry is a lemon-lime Can$2.50
- Starry lemon-lime Refill$3.75
- Pink Lemonade Refill$3.75
- Mtn Dew Refill$3.75
- Mate couro$2.25
- Bottle Sprite$3.75
- Bottle Coke$3.50
- Guarana can$3.00
COFFEE
- ESPRESSO COFFEE
GROUND COFFEE WITH STRONGER AND TASTY FLAVOR AND AROMA$1.90+
- GALAO ESPRESSO-Latte
GROUND COFFEE WITH STRONGER AND TASTY FLAVOR AND AROMA$1.99+
- HOT CHOCOLATE
HOT CHOCOLATE$1.90+
- CAFÉ COM LEITE
COFFEE WITH MILK$1.70+
- HOT TEA
Hot tea different flavors$2.80
- CAPUCCINO
cappuccino, is stronger with equal parts steamed and frothed milk.$2.60
BEVERAGES TO GO
BREAKFAST
- SPECIAL BREAKFAST
BOILED POTATOES, THREE SLICES OF BACON, TWO EGGS, ONE SLICE OF BREAD, ONE MUFFINS$8.00
- SPECIAL SAUSAGE
THREE SAUSAGES, 1 EGG, 3 BACON, BOILED POTATOES, ONE MUFFIN$8.00
- SPECIAL PANCAKES
THREE PANCAKES, TWO EGGS, THREE SLICES OF BACON, ONE SLICE OF BREAD$8.00
- OMELETTE WITH CHEESE
OMELETTE WITH CHEESE, 2 BACON, CHERRY TOMATOES$6.00
- OMELETTE WITH HAM AND CHEESE
OMELETTE WITH HAM AND CHEESE$7.00
- OMELETTE CHICKEN CHEESE
CHICKEN CHEESE OMELETTE$7.00
- VEGETABLE OMELETTE
OMELETTE WITH BROCCOLI, SPINACH, MUSHROOM, CORN AND TOMATO, AND CHEESE$8.00
- CREPE WITH NUTELLA AND STRAWBERRY
TWO NUTELLA CREPES WITH STRAWBERRY$7.00
- CREPE WITH BANANA AND STRAWBERRY
TWO BANANA CREPES WITH STRAWBERRY$7.00
- NUTELLA CREPE
TWO NUTELLA CREPES$7.00
- PAO COM MANTEIGA
BAKED BREAD WITH BUTTER$3.00
- MISTO QUENTE
BREAD WITH CHEESE AND ROASTED HAM$4.00
- CUSCUZ
COOKED CORN FLOUR$6.00
LUNCH
Lunch Options
- BEEF A CAVALO
RICE, BEANS, MEAT, EGG AND FRIES AND SALAD MIX$16.00
- FEIJOADA DO CHEFF
BLACK BEANS WITH PIECES OF BACON PORK, SAUSAGE, ACCOMPANIED BY RICE, CASSAVA FAROFA, FRIED BANANA, SAUTEED COLLECTION AND CRACKLING.$18.00+
- FIGADO ACEBOLADO
RICE, BEANS, ACEBOLATED LIVER, FRIES, SALAD MIX$16.00
- FILET DE TILAPIA
RICE BEANS BREADED FISH FRIED POTATOES, MASHED POTATOES AND SALAD MIX$17.00
- FRANGO A PARMEGIANA COM PASTA
RICE, BEANS, CHICKEN BREADED WITH CHEESE, FRIES AND SALAD MIX$14.00+
- FRANGO AO MOLHO
RICE, BEANS, CHICKEN IN SAUCE, MASHED POTATOES, SALAD MIX$17.00
- STROGONOFF DE FRANGO
CHICKEN STROGONOFF RICE, POTATO SALAD SALAD MIX$16.00
- VACA ATOLADA
RICE, BEANS, BEEF RIBS WITH CASSAVA, CASSAVA FLOUR AND SALAD MIX$17.00
HAMBURGER
Hamburger Options
- CHEESE BURGER
BRIOCHE BREAD , BURGUER, CHEDDAR CHEESE ,MAYONNAISE, KETCHUP.$7.00
- TOSCANA BURGER
BRIOCHE BREAD, TUSCANY SAUSAGE, MOZZARELLA, VINAIGRETTE, SEASONED MAYONNAISE.$12.00
- X - TUDO
BRIOCHE BREAD, BURGER, EGG, BACON, SAUSAGE, SHREDDED CHICKEN, SHREDDED BEEF, HAM, CORN, CHEDDAR, MOZZARELLA, LETTUCE, TOMATO, MAYONNAISE, KETCHUP$18.00
- X - BACON
BRIOCHE BREAD, BACON, BURGER, CHEDDAR, LETTUCE, TOMATO MAYONNAISE, KETCHUP$13.00
- X- EGG
BRIOCHE BREAD, BURGER, TWO EGGS, BACON, MOZZARELLA, CHEDDAR, LETTUCE, TOMATO MAYONNAISE, KETCHUP$13.00
SANDWICH
- NEW YORK
ITALIAN BREAD, THIN MEAT SLICES, MAYONNAISE SALAD WITH CABBAGE, MOZZARELLA MAYONNAISE$14.00
- SANDWICH MA
ITALIAN BREAD FISH FILLET TARTAR SAUCE, MOZARRELLA, MAYONNAISE LETTUCE, AND TOMATO$14.00
- NEW MEXICO
ITALIAN BREAD, THIN MEAT SLICES, MOSSARELA GUACAMOLE, RED ONION, JALAPENO, MAYONNAISE.$15.00
- SANDWICH RHODE ISLAND
ITALIAN BREAD, GRILLED CHICKEN MOZZARELLA, MAYONNAISE AND TOMATO$14.00
MARKET ITEMS
INTEMS DA PRATELEIRAS
INTEMS DA GELADEIRA 1
- ACUA PANA
- AGUA PELEGRINO
- AVIACAO MANTEIGA DE POTE 500G$16.57
- BOM DA FAZENDA 500G$19.63
- DORIANA MANTEIGA 250G$4.50
- DORIANA MANTEIGA 500G$8.15
- GUARANA TRADICIONAL$3.00
- GUARANA ZERO$3.00
- ITAMBE MANTEIGA 500G$14.90
- LEITE ACORES$6.32
- PEPSI
- SUCO CONSENTRADO MANGUARY CAJU$4.75
- SUCO CONSENTRADO MANGUARY UVA$4.75
- SUCO CONSENTRADO MANGUARY UVA$4.75
- SUMOL ORANGE$2.79
- SUMOL PASSION FRUIT$2.79
- SUMOL PINEAPPLE$2.79
- TIROLES MANTEIOGA COM SAL 200G$10.70
- TIROLES REIQUEJAO CREMOSO COPO TRADICIONAL 200G$4.99
- TIROLEZ QUEIJO COALHO 280G$11.63
- TIROLEZ QUEIJO DE MINAS PADRAO FATIAS 500G$16.74
- TIROLEZ QUEIJO MEIA CURA 600G$19.83
- TIROLEZ QUEIJO PROVOLONE DEFUMADO 335G$12.00
- TIROLEZ REIQUEIJAO CREMOSO COPO LIGHT 200G$4.99
- TIROLEZ REQUEIJAO CREMOSOS POTE 480G$10.55
INTEMS DA GELADEIRA 2
INTEMS DA GELADEIRA 3
ITEMS DO BALCAO DO CAIXA
- ADAMS BABALU SABORES UNIDADE$0.20
- BALA DORE YOGURTE PACOTE$7.45
- BALA DORE YOGURTE UNIDADE$0.10
- BATON AO LEITE 16G$0.99
- BISCOITO DE POLVILHO TRADICIONAL$3.59
- BOMBOM OURO BRANCO$0.99
- BOMBOM SONHO DE VALSA$0.99
- FANDANGUS 37G$3.40
- FINE BALA GELATINA AMORAS 90G$4.49
- FINI BALA GELATINA BEIJOS MORANGO 90G$4.49
- GAROTO TALENTO AMENDOAS/ PASSAS$4.79
- GAROTO TALENTO CHOCOLATE DOCE DE LEITE$4.79
- GARTO CROCANTE 16G$1.29
- GELEIA DE MOCOTO 400G$6.20
- HALLS TODOS SABOR$1.45
- NESTLE CHOCOLATE CLASSICO 80G$4.95
- NESTLE CHOCOLATE PRESTIGIO 33G$1.80
- PARAIBUNA BANANINHA TRADICIONAL$1.79
- PE DE MOLEQUE REDONDO 200G$3.50
- SOMBRINHA REGINA$1.59
- TORCIDA SALGADINHOCHURRASCO 70G$2.53
- TORTUGUITA DE CHOCOLATE BRANCO COOKIES 80G$4.30
- TORTUGUITAS DE CHOCOLATE MAIS LEITE 80G$4.30
- TORTUGUTAS CHOCOLATE CROCANTE 80G$4.30