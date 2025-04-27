Baked Brazilian specialties.We are now OPEN From 6AM-8PM Daily.
Bread Brazil Bakery 101 President Ave
SPECIAL OF THE DAY
SPECIAL
FEIJOADA DO CHEFE
FEIJOADA DO CHEFE Acompanha(Arroz, Feijoada, couve, farofa, torresmo, plantains e laranja) Na compra de uma feijoada, ganhe um refrigerante 2 litros a sua escolha! Todos os fins de semana$28.99
LUNCH + JUICE
RICE, BEANS, SALAD, FRENCH FRIES, FAROFA + (STEAK OR CHICKEN)$14.99
CACAU SHOW OVO LANUT - 348 GR$41.28
CACAU SHOW MAGIA COELHOS - 100GR$15.27
HAMBURGER
HAMBURGER OPTIONS
HOME BURGER MODA DA CASA
BURGUER, CHICKEN, BACON, EGG, SAUSAGE, HAM, CHEESE, TOMATO LETTUCE,STRAW,MAYONNAISE, KETCHUP, MUSTARD, POTATOES AND FRENCH FRIES.$18.99
X-TUDO
BRIOCHE BREAD, BURGER, TWO EGGS, BACON, MOZZARELLA, CHEDDAR, LETTUCE, TOMATO MAYONNAISE, KETCHUP$17.99
X - BACON
BRIOCHE BREAD, BACON, BURGER, CHEDDAR, LETTUCE, TOMATO MAYONNAISE, KETCHUP$14.99
X-SALADA
Most famous Brazilian burger Meat,Cheese,Ham,Lettuce,Tomato, Mayonnaise$13.49
MISTO QUENTE$3.99
PAO COM OVO$2.89
PAO COM MANTEIGA$1.49
BAURU COM SALADA OVO$5.99
SALGADOS
PASTEL
PASTEL DE CARNE
FRIED THIN DOUGH WITH GROUND BEEF$4.99
PASTEL DE CARNE COM OVO
FRIED THIN DOUGH WITH GROUND BEEF AND BOILED EGG$5.99
PASTEL DE CARNE COM QUEIJO$5.99
PASTEL DE FRANGO CATUPIRY
FRIED THIN DOUGH WITH SHREDDED CHICKEN AND BRAZILIAN CATUPIRY CREAM CHEESE$5.99
PASTEL DE PRESUNTO E QUEIJO
FRIED THIN DOUGH WITH MOZZARELLA CHEESE AND HAM$4.99
PASTEL DE QUEIJO
FRIED THIN DOUGH WITH MOZZARELLA CHEESE$4.99
PASTEL DE BANANA
FRIED THIN DOUGH WITH BANANA, MOZZARELLA AND CINNAMON$4.99
PASTEL DE NUTELLA C/ MORANGO
FRIED THIN DOUGH WITH NUTELLA$7.25
PASTEL ROMEO & JULIETA
FRIED THIN DOUGH WITH GUAVA AND MOZZARELLA CHEESE$7.25
PASTEL - HALF / MEIO$2.99
MINI PASTEL - CENTO$23.99
SALGADOS ASSADO
SALGADO FRITO
BOLINHO DE MANDIOCA COM CARNE$3.99
COXINHA DE FRANGO
FRIED DOUGH WITH SHREDDED CHICKEN$3.99
COXINHA DE FRANGO COM CATUPIRY$4.99
CROQUETE PRESUNTO E QUEIJO$3.99
ENROLADINHO DE SALSICHA FRITO$3.99
KIBE COM CREAM CHEESE$3.99
KIBE DE CARNE$3.99
MINI SALGADOS UND (COXINHA / BOLINHA DE QUEIJO)$0.75
RISOLE DE CARNE
FRIED DOUGH WITH GROUND MEAT$3.99
SALGADOS CENTO
CAKES
CAKES RECHEADOS
MINI CAKE - SABORES
CUSTOM ORDERS. MINI BASKETS OPTIONS FOR BIRTHDAYS. CONTACT US PEDIDOS POR ENCOMENDA. OPCOES DE MINI CESTAS PARA ANIVERARIO. ENTRE EM CONTATO CONOSCO$14.99
BOLO DE BRIGADEIRO
CUSTOM ORDERS. CONTACT US$55.90
BOLO DE PRESTIGIO
CUSTOM ORDERS. CONTACT US$55.90
BOLO DE SONHO DE VALSA
CUSTOM ORDERS. CONTACT US$55.90
BOLO TRES LEITES
CUSTOM ORDERS. CONTACT US$55.90
SPECIAL ORDER - FLAVORS OF YOUR CHOICE / SABORES A SUA ESCOLHA
CUSTOM ORDERS. CONTACT US$65.90
CAKES RECHEADOS SLICES
BOLO DE BRIGADEIRO - SLICE / FATIA
3 LAYERS OF CHOCOLATE BRIGADEIRO$5.99
BOLO DE PRESTIGIO - SLICE / FATIA$5.99
BOLO DE SONHO DE VALSA - SLICE / FATIA$5.99
BOLO INDIANO$4.99
BOLO OLHO DE SOGRA$4.99
BOLO TRES LECHES - SLICE / FATIA
Tres Leches is made with Condensed milk. evaporated milk, whole milk .$5.99
LIMONCELLO MASCARPONE CAKE - SLICE / FATIA
sponge cake infused with Sicilian Lemons layered with mascarpone cream and white chocolate$5.99
CAKE BOX
CAKE / BOLO TRADICIONAL - BOX$7.99
CHOCOLATE AND VANILLA CAKE / BOLO MESCLADO - BOX$7.99
CHOCOLATE CAKE / BOLO DE CHOCOLATE - BOX$7.99
CHOCOLATE CAKE W/ FROSTING / BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA - BOX$10.59
COCONUT CAKE / BOLO DE COCO - BOX$9.99
CORN CAKE / BOLO DE MILHO - BOX$9.99
YUCCA CAKE / BOLO DE MANDIOCA - BOX$9.99
CAKES SLICES
BREADS
BREADS OPTIONS
PAO FRANCES
TRADITIONAL BRAZILIAN SALTY BREAD$0.39
PAO DE QUEIJO / CHEESE BREAD
Cheese balls is a small, baked cheese roll or cheese ball, a popular snack and breakfast food in Brazil.$0.45
PAO SOVADO
yeast bread, The dough needs to be kneaded a lot – hence the most popular name – until it reaches the correct point and acquires its characteristic texture. This type of preparation makes the bread dough denser and longer-lasting.$4.99
PAO DE HAMBURGUER / BURGER BUN
BURGUER BUN$0.80
PAO DE QUEIJO DA CASA CONGELADO$0.45
FATIADOS
FATIADOS OPTIONS
DESSERTS
DESSERT OPTIONS
BELGIUM WAFFLE
BELGIUM WAFFLES, SERVED HOT WITH CONDENSED MILK, WHIPPED CREAM, STRAWBERRY AND CHOCOLATE TOPPING$5.99
CANNOLI - DOCE DE LEITE OU CHOCOLATE$1.59
CHEESECAKE GOIABADA$4.85
CHOCOLAT MOUSSE$5.49
CHURROS DOCE DE LEITE$3.99
DOCINHO BEIJINHO UND$0.99
DOCINHO BRIGADEIRO UND$0.99
LAVA CAKE$6.50
PAO DE MEL$4.19
PASSION FRUIT MOUSSE$5.49
PASSION FRUIT PIE - SLICE$5.99
PUDIM TRADICIONAL$3.69
QUEIJADINHA DE MARACUJA$2.69
QUINDIM GOURMET DE COCO$3.49
RED VELVET CAKE MINI$5.99
TIRAMISU FATIA$4.75
CENTO DE DOCINHOS
PICOLE
AÇAI BOWLS E SORVETES
ACAI / ICE CREAM
BEVERAGES
COFFEE
CAPPUCCINO
cappuccino, is stronger with equal parts steamed and frothed milk.$5.10
EXPRESSO COFFEE
GROUND COFFEE WITH STRONGER AND TASTY FLAVOR AND AROMA$1.90
GALAO ESPRESSO-LATTE
GROUND COFFEE WITH STRONGER AND TASTY FLAVOR AND AROMA$4.10
GLASS OF MILK$1.99
HOT CHOCOLATE
HOT CHOCOLATE$3.30
HOT TEA
Hot tea different flavors$2.90
REGULAR COFFEE$2.50
TOASTY ICED COFFEE
Nicely balanced iced coffee and milk hints of vanilla and toasted Caramel$4.50