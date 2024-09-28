We are now OPEN From 6AM-8PM Daily.
Bread Brazil Bakery 101 President Ave
BREADS
BREADS OPTIONS
- PAO DE QUEIJO
Cheese balls is a small, baked cheese roll or cheese ball, a popular snack and breakfast food in Brazil.$0.45
- PAO FRANCES
TRADITIONAL BRAZILIAN SALTY BREAD$0.33
- PAO DE COCO
TRADITIONAL BRAZILIAN SWEET BREAD, WITH VARIOUS FLAVORS$2.50
- PAO SOVADO
yeast bread, The dough needs to be kneaded a lot – hence the most popular name – until it reaches the correct point and acquires its characteristic texture. This type of preparation makes the bread dough denser and longer-lasting.$7.99
- Pao de Creme com acucar$5.99
- ROSCA TRADICIONAL$1.60
- ROSCA COM LEITE NINHO$1.60
- ROSCA COM COCO$1.60
- CAROLINA$1.69
- Carolina nutella$0.99
- Pao De Hot Dog$0.80
CAKES
CAKE SLICES RECHEADOS
- BRIGADEIRO SLICE
3 LAYERS OF CHOCOLATE BRIGADEIRO$5.99
- TRÈS LECHES CAKE SLICE
Tres Leches is made with Condensed milk. evaporated milk, whole milk .$5.99
- PINEAPPLE/W COCONUT CAKE SLICE
PINEAPPLE CAKE$5.99
- SLICE OF STRAWBERRY CAKE
SLICE OF STRAWBERRY CAKE$5.99
- BOLO DE SONHO DE VALSA$5.99
- BOLO DE NINHO COM NUTELLA$5.99
- BOLO DE PRESTIGIO FATIA$5.99
- TORTA DE LIMAO
Delicious Florida Key Lime Pie$5.99
- LIMONCELLO MASCARPONE CAKE
sponge cake infused with Sicilian Lemons layered with mascarpone cream and white chocolate$5.99
CAKES OPTIONS
- BOLO DE ABACAXI$65.00
- BOLO DE BANANA$65.00
- BOLO DE BRIGADEIRO$65.00
- BOLO DE CENOURA$65.00
- BOLO DE LARANJA$65.00
- BOLO DE MANDIOCA$65.00
- BOLO DE MILHO VERDE$65.00
- BOLO DE MORANGO COM LEITE NINHO$65.00
- BOLO DE QUEIJADINHA$65.00
- CHOCOLATE CAKE BOX$7.95
- Bolo de MANDIOCA$9.99
- BOLO DE POTE BIG$8.49
- BOLO DE PRESTIGIO INTEIRO$65.00
- BOLO SONHO DE VALSA INTEIRO$65.00
- BOLO NINHO COM NUTELLA$70.00
CAKE SLICES SECOS
- BOLO DE ABACAXI FATIA$3.80
- BOLO DE LARANJA FATIA$3.80
- BOLO DE MILHO VERDE FATIA$3.80
- BOLO DE MANDIOCA FATIA$3.80
- BISCOITO NATA$3.80
- Bolo de granulado fatia$4.20
- Bolo de coco normal fatia$4.20
- Bolo de chocolate com coco fatia$4.20
- BOLO DE BANANA COM CANELA SEM LACTOSE$3.80
- BOLO DE FUBA FATIA$3.80
- BOLO CAPICHABA FATIA$3.80
- BOLO DE CENOURA COM CHOCOLATE FATIA$4.20
- BOLO DE VANILA COM NUTELLA E LEITE NINHO$9.99
- BOLO DE BANANA FATIA$3.80
Bolinho
PASTRIES
Pastries Options
- BOLINHO DE CHUVA COM CANELA$0.80
- BOLINHO DE CHUVA TRADICIONAL$0.80
- DONUTS DE CHOCOLATE BELGA
- DONUTS DE LEITE NINHO
- ROSQUINHA CARACOL TRADICIONAL
- ROSQUINHA FRITA COM CANELA$0.80
- ROSQUINHA DE CREME COM COCO$1.70
- SONHOS DE GOIABADA$2.50
- SONHOS TRADICIONAL ( CREME)$2.50
- PAO DE NINHO$1.60
- ROSQUINHA CARACOL$1.30
- BAGUETE DE COCO$1.30
- ROSQUINHA DE COCO NORMAL$1.30
- ROSQUINHA HUNGRA$1.60
- PAO DE CREME NORMAL$1.60
- SONHOS DE CHOCOLATE$2.50
- BRIOCHE$0.80
- PAO DE HAMBURGUER$0.80
- SONHO DE DOCE DE LEITE$2.50
- Marta Rocha$3.50
- Baguette Doce com castanha$1.50
- BOSCOITO MINEIRO UND$1.45
- BROA AEROSA$2.49
- BROINHA TEMPERADA UND$0.99
- PAO DE QUEIJO TRADICIONAL GRANDE$2.29
- CUECA VIRADA$0.99
- ROSCA FRITA$1.39
- MACARONS$1.49
- ROSCA DE CHOCOLATE$1.79
- HEZELNUT SUNSIRISE$2.69
- CHOCOLATE PASTRY$2.69
- MAL ASSADO$1.25
- BIG CANNOLI COM RECHEIO DE DOCE DE LEITE E CHOCOLATE$2.99
- Donuts DE CHOCOLATE$2.75
- BISCOITO DE NATA$1.00
SALGADOS
PASTEL
- PASTEL DE QUEIJO
FRIED THIN DOUGH WITH MOZZARELLA CHEESE$4.99
- PASTEL DE CARNE
FRIED THIN DOUGH WITH GROUND BEEF$4.99
- PASTEL DE CARNE C/ OVO
FRIED THIN DOUGH WITH GROUND BEEF AND BOILED EGG$4.99
- PASTEL DE FRANGO CATUPIRY
FRIED THIN DOUGH WITH SHREDDED CHICKEN AND BRAZILIAN CATUPIRY CREAM CHEESE$4.99
- PASTEL DE PIZZA
FRIED THIN DOUGH WITH MOZZARELLA CHEESE, HAM, TOMATO, OREGANO AND OLIVES$4.99
- PASTEL DE BANANA
FRIED THIN DOUGH WITH BANANA, MOZZARELLA AND CINNAMON$4.99
- PASTEL DE NUTELLA C/ MORANGO
FRIED THIN DOUGH WITH NUTELLA$7.25
- PASTEL ROMEO & JULIETA
FRIED THIN DOUGH WITH GUAVA AND MOZZARELLA CHEESE$7.25
- PASTEL CARNE COM QUEIJO$4.99
SALGADOS ASSADO
- ENROLADINHO DE PRESUNTO QUEIJO
BAKED ROLLED DOUGH WITH HAM AND CHEESE$5.00
- ENROLADINHO DE SALSICHA ASSADO
BAKED ROLLED DOUGH WITH SAUSAGE AND MOZZARELLA CHEESE$5.00
- ESFIHA DE CARNE
BKAED DOUGH WITH GROUND BEEF, SEASONING, AND TOMATO$5.00
- ESFIHA DE FRANGO
BAKED DOUGH WITH CHICKEN AND BRAZILIAN CATUPIRY CREAM CHEESE$5.00
- Amburgão$5.00
- Pão de pizza$5.00
- TRADITIONAL CROISSANTS$1.85
SALGADO FRITO
- COXINHA DE FRANGO
FRIED DOUGH WITH SHREDDED CHICKEN$3.99
- RISOLE CARNE
FRIED DOUGH WITH GROUND MEAT$3.99
- RISOLE DE PRESUNTO E QUEIJO
FRIED DOUGH WITH HAM AND CHEESE$3.99
- Galeto Completo$5.50
- CROQUETE DE CARNE$3.99
- ENROLADINHO DE SALSICHA FRITO$3.99
- COXINHA DE FRANGO COM CATUPIRY$4.49
- CROQUETE DE PRESUNTO E QUEIJO$3.99
- Kibe De Carne$3.99
- Kibe De Cream cheese$3.99
- RISOLE DE PRESUNTO E QUEIJO$3.99
- BOLINHO DE MANDIOCA DE CARNE$3.99
- BOLINHO DE MANDIOCA DE PRESUNTO E QUEIJO$3.99
- BOLINHO DE BACALHAU$0.99
SALGADOS CENTO
COXINHA DE FRANGO TRADICIONAL CONGELADA
BREAKFAST
- SPECIAL BREAKFAST
BOILED POTATOES, THREE SLICES OF BACON, TWO EGGS, ONE SLICE OF BREAD, 1 SLICE OF CAKES$8.99
- PAO COM MANTEIGA
BAKED BREAD WITH BUTTER$1.49
- PANCAKES$6.99
- CREATE YOUR OMELET WITH THEE FILLINGS
BACON, CHIKEN, CHEESE, TOMATO, BROCCOLI, CATUPIRY CHESE, HAM$7.99
- LANCHE NATURAL$3.50
- LANCHE NATURAL GRANDE$4.99
LUNCH
Lunch Options
- Bife ACEBOLADO
RICE, BEANS, STEAK WITH ONIONS,FRENCH FRIES,AND SALAD MIX$14.99
- FILET DE TILAPIA
RICE BEANS BREADED FISH,FRENCH FRIES, AND SALAD MIX$14.99
- FRANGO GRELHADO
RICE, BEANS,GRILLED CHICKEN,FRIES AND SALAD MIX$14.99
- FEIJOADA DO CHEFE
FEIJOADA COMPLETA, ARROZ, TORRESMO, COUVE, BANANA DA TERRA, VINAGRETE, FAROFA, E LARANJA$28.00
HAMBURGER
Hamburger Options
- HOME BURGER MODA DA CASA
BURGUER, CHICKEN, BACON, EGG, SAUSAGE, HAM, CHEESE, TOMATO LETTUCE,STRAW,MAYONNAISE, KETCHUP, MUSTARD, POTATOES AND FRENCH FRIES.$18.99
- X - BACON
BRIOCHE BREAD, BACON, BURGER, CHEDDAR, LETTUCE, TOMATO MAYONNAISE, KETCHUP$14.99
- X- BIG BURGER X TUDO
BRIOCHE BREAD, BURGER, TWO EGGS, BACON, MOZZARELLA, CHEDDAR, LETTUCE, TOMATO MAYONNAISE, KETCHUP$17.99
- X-SALADA
Most famous Brazilian burger Meat,Cheese,Ham,Lettuce,Tomato, Mayonnaise$13.49
- MISTO QUENTE$3.99
DESSERTS
DESSERT OPTIONS
- STRAWBERRY PARFAIT$3.79OUT OF STOCK
- BOLO DE POTE SABOR MORANGO$3.79OUT OF STOCK
- BOLO DE POTE SABOR COCO$3.79OUT OF STOCK
- Quindim gourmet de laranja$3.49
- Bomba Muusse de chocolate unidade$5.49OUT OF STOCK
- Tortinhas de morango$5.49OUT OF STOCK
- Mini bolo de chocolate com morango unidade$3.79
- Cheesecake fatia$5.49
- Mini bolo de Cenoura com brigadeiro unidade$4.50
- BRIGADEIRO UND$0.99
- Banofe$3.79
- Mine Romeu e Rulieta$5.00OUT OF STOCK
- Cural de milho$5.99
- Mousse Sabores$5.49
- Copo da Felicidade 12oz$9.99OUT OF STOCK
- Lava Cake$6.50
- Tiramisu Cup$6.50
- Churros$3.99
- TORTINHA DE LIMÃO$5.49
- Copo da felicidade 16 oz$13.99
- SMALL CANNOLI COM RECHEIO DE DOCE DE LEITE E CHOCOLATE$1.49
- PUDIM TRADICIONAL FATIA$3.49
- PUDIM TRADICIONAL INTEIRO$23.99
- PUDIM DE CHOCOLATE INTEIRO$32.99
- PUDIM DE CHOCOLATE FATIA$4.49
- Belgium Waffle
BELGIUM WAFFLES, SERVED HOT WITH CONDENSED MILK, WHIPPED CREAM, STRAWBERRY AND CHOCOLATE TOPPING$5.99
- MILLEFOGLIE$5.99
- CHOCOLATE TENTACAO$5.99
- BEIJINHO UND$0.99
- CAJUZINHO UND$1.29
- PASTEL DE NATA$1.75
- MINI PUDIN TRADICIONAL$1.99
- CHEESECAKE DE DOCE DE LEITE FATIA$5.49
- TIRAMISU FATIA$4.75
- cup cakes$3.80
- TORTA DE MARACUJA$5.49
- BOLO DE POTE 12oz$6.49
- Picole Parrot$3.80
CENTO DE DOCINHOS
MARKET ITEMS
INTEMS DA PRATELEIRAS
ITEMS DA GELADEIRA 1
- ACUA PANA$5.50
- AGUA PELEGRINO 1L$5.95
- AVIACAO MANTEIGA DE POTE - 500G$16.57
- BOM DA FAZENDA 500G$19.63
- DORIANA MANTEIGA 250G$4.50
- DORIANA MANTEIGA 500G$8.15
- ITAMBE MANTEIGA 500G$14.90
- GUARANA ZERO CAN$3.00
- PEPSI$2.50
- SUCO CONSENTRADO MANGUARY CAJU GARRAFINHA$4.75
- SUCO CONSENTRADO MANGUARY UVA GARRAFINHA$4.75
- SUCO CONSENTRADO MANGUARY GARRAFINHA$4.75
- SUMOL ORANGE$2.79
- SUMOL PASSION FRUIT$2.79
- SUMOL PINEAPPLE$2.79
- TIROLES MANTEIGA COM SAL 200G$10.69
- TIROLES REIQUEJAO CREMOSO COPO TRADICIONAL 200G$4.99
- TIROLEZ QUEIJO COALHO 280G$11.63
- TIROLEZ QUEIJO DE MINAS PADRAO FATIAS 450G$16.74
- TIROLEZ QUEIJO MEIA CURA 600G$19.83
- TIROLEZ QUEIJO PROVOLONE DEFUMADO 335G$12.00
- TIROLEZ REIQUEIJAO CREMOSO COPO LIGHT 200G$4.99
- TIROLEZ REQUEIJAO CREMOSOS POTE LIGHT 400G$8.99
- ITAMBE REQUEIJAO$5.99
- AVIACAO MANTEIGA DE POTE - 200G$7.23
- TIROLEZ REQUEIJAO CREMOSO ZERO LACTOSE - 200G$4.99
- TIROLEZ MINAS PADRAO LACTOSE ZERO 350 g$11.89
- Acqua Panna$5.50
- MARGARINA QUALY COM SAL 500 G$5.99
- LEITE WHOLE HALF GALLON$4.89
- TIROLEZ MANTEIGA C/ SAL - 500 GR$18.99
- AVIACAO MANTEGA BARRA 200G UND$7.23
- AVIACAO ZERO LACTOSE 200G$7.99
- GUARANA 2 LITROS$6.50
- MARGARINA QUALY 250G$2.99
INTEMS DA GELADEIRA 2
- ACAI SPORT 910 g$25.05
- PAMONHA FROZEN DE MILHO DOCE$6.35
- PAMONHA FROZEN MILHO DOCE COM QUEIJO$6.35
- PAMONHA FROZEN MILHO SALGADO$6.35
- PAMONHA FROZEN MILHO SALGADO COM QUEIJO$6.35
- PAO DE QUEIJO MINEIRO$15.98
- PAO DE QUEIJO FORNO DE MINAS TRADICIONAL$15.98
- POLPA DE ABACAXI E HORTELA$5.99
- POLPA DE ACEROLA$5.99
- POLPA DE CAJU$5.99
- Acai sport sabores banana,Guarana e Morongo$16.99
- Acai bufalo 1.3 kl$19.99
- PAO DE QUEIJO - CASA DO PAO DE QUEIJO$11.98
- ACAI BUFALO 3.3 K$38.29
- PASTEL DE NATA CAIXA COM 6 UND$9.99
INTEMS DA GELADEIRA 3
ITEMS DO BALCAO DO CAIXA
- ADAMS BABALU SABORES UNIDADE$0.20
- BALA DORE YOGURTE UNIDADE$0.10
- BATON AO LEITE 16G$0.99
- BISCOITO DE POLVILHO TRADICIONAL$3.59
- BOMBOM OURO BRANCO$0.99
- BOMBOM SONHO DE VALSA$0.99
- FANDANGUS 37G$3.40
- FINI BALA GELATINA AMORAS 90G$4.49
- FINI BALA GELATINA BEIJOS MORANGO 90G$4.49
- GAROTO TALENTO AMENDOAS/ PASSAS$4.79
- GAROTO TALENTO CHOCOLATE DOCE DE LEITE$4.79
- GARTO CROCANTE 16G$1.29
- HALLS TODOS SABOR$1.45
- NESTLE CHOCOLATE CLASSICO 80G$4.95
- NESTLE CHOCOLATE PRESTIGIO 33G$1.80
- PARAIBUNA BANANINHA TRADICIONAL$1.79
- PE DE MOLEQUE REDONDO 200G$3.50
- SOMBRINHA REGINA$1.59
- TORCIDA SALGADINHOCHURRASCO 70G$2.53
- TORTUGUITA DE CHOCOLATE BRANCO COOKIES 80G$4.30
- TORTUGUITAS DE CHOCOLATE MAIS LEITE 80G$4.30
- TORTUGUTAS CHOCOLATE CROCANTE 80G$4.30
- MORANGUETE$1.89
- SALGADINHO FABITOS DE BACON 90G$3.59
- LOBITS SALGADINHO DE REQUEIJAO 70G$1.79
- LOBITS SALGADINHO DE PRESUNTO 70G$1.79
- LOBITS SALGADINHO DE CEBOLA 70G$1.79
- LOBITS SALGADINHO DE CHURRASCO 70G$1.79
- VOVOZINHA PIPOCA DOCE GRANDE 150 G$3.49
- VOVOZINHA PIPOCA DOCE PEQUENA 60 G$1.79
- MITTO AGUA DE COCO GARRAFINHA 300 ML$5.39
- MITTO SUCO DE CAJU GARRAFINHA 300 ML$5.39
- MITTO SUCO DE MANGA GARRAFINHA 300 ML$5.39
- MITTO SUCO DE UVA GARRAFINHA 300 ML$5.39
- FONDANT$4.25
- FINI MARSHMALLOWS SABOR MORANGO 80g$4.49
- FINI MARSHMALLOWS TORÇÃO SABOR BAUNILHA 80g$4.49
- FINI BALA MARSHMALLOW CAMPING 80g$4.49
- FINI BALA DE GELATINA MINHOCA CITRICA 90G$4.49
- FINI BALA DE GELATINA DENTADURA 90G$4.49
- FINI BALA DE GELATINA URSINHO 90G$4.49
- FINI CHICLETE SALADA DE FRUTA 80G$4.49
- FINI TUBES 80G$4.49
- FINI BALA DE GELATINA FINIBURGUERS 90G$4.49
- FINI OVOS DE DINOSSAURO 80 G$4.49
- FINI BALA DE GELATINA BANANA 90 G$4.49
- TRIDENT - TROPICAL$1.69
- LACTA CHOCOLATE BRANCO 90G$4.49
- MINI TORTUGUITA DE CHOCOLATE$0.99
- FERRERO ROCHER COM 3 UNIDADES$2.99
- FERRERO ROCHER 1 UNIDADE$0.99
- KINDER JOY TOYS$3.49
- KINDER BUENO REGULAR$2.29
- KINDER BUENO WHITE$2.29
- NUTELLA BISCUITS TUBES 166G$6.29
- NUTELLA MINI SPREAD$1.99
- CHUPA CHUPS LOLIPOPS$0.59
- CACAU SHOW TRUFA LANUT 30G$2.09
- CACAU SHOW TRUFA LANUT PISTACHE 30G$2.09
- CACAU SHOW WAFER CAPPUCCINO 80G$7.49
- CACAU SHOW WAFER COBERTO LEITE 80G$7.49
- YOKITOS SABOR PRESUNTO 54G$1.69
- OVO SONIC$3.49
- CACAU SHOW LACREME - 108 GR$12.19
- CACAU SHOW MONTEBELLO MOUSSE MARACUJA - 90GR$6.79
- CACAU SHOW TRUFA AVELA$2.09
- CACAU SHOW TRUFA MARACUJA$2.09
- CACAU SHOW TRUFA PACOCAQ$2.09
- CACAU SHOW TRUFA PETIT GATEAU$2.09
- CACAU SHOW TRUFA TORTA DE LIMA0$2.09
ITEMS DA MESA DE CENTROS
- BISCOITO DE POLVILHO DA CASA$4.95
- BISCOITO QUEBRADO SEQUILHOS MAIZENA$2.99
- ROSQUINHA$3.99
- BOLO DE CHOCOLATE ( MESA DE CENTRO )$7.49
- BROA DE QUEIJO ( MESA DE CENTRO )$4.99
- OLHO DE SOGRA$4.99
- BROA DE COCO$4.99
- BROA$4.99
- BROA COM GOIABADA$4.99
- BOLO DE LARANJA$7.49
- Bolo de cenoura recheio de chocolate$9.99
- ROSCA DE CREME 6 UND$4.99
- BRIOCHE BAG 6 UND$4.80
- PAO DE HAMBUGER 6 UND$4.80
- PAO DE HOT DOG 6 UMD$4.80
- ROSCA DE COCO 6 UND$4.99
- BOLO DE MILHO$9.99
- BOLO DE MANDIOCA$9.99
- PAO DE FORMA$7.99
- PAO SOVADO$7.99
- PAO MINEIRO$7.99
- PAO PETROPOLIS COM QUEIJO$5.99
- PAO PETROPOLIS COM AÇUCAR$5.99
- BISNAGA DE ACUCAR 8 UND$4.99
- BISNAGA AO LEITE 8 UND$4.99
- BOLO DE VANILLA$7.49
- BOLO MESCLADO$7.49
- BOLO FORMIGUEIRO$7.49
- BISNAGA DE CREME$3.99
- PAO DE CREME$3.99
- COOKIE$3.99
- Sonho de Valsa pacote de 1 k$24.99
- Bombom Ouro Branco pacote de 1 k$24.99
- ROSCA TRADICIONAL PACOTE 4 UND$4.99
- PAO DE MILHO$4.99
- PAO DE CREME COM CEREJA$4.99
- PAO CASEIRO$4.99
- BOLO CAPICHABA BANDEIJA$9.99
- BANDEJA REDONDA DE BOLO BANANA$9.99
- BANDEJA REDONDA DE BOLO PÈ DE MOLEQUE$9.99
- BANDEJA REDONDA DE BOLO DE ABACAXI$9.99
- BANDEJA REDONDA DE BOLO DE COCO TRADITIONAL$7.49
- ROSQUINHA DE CREME$4.99
- DORI BALA DE YOGURT 600G$6.49
- BANANINHA FAZENDINHA SEM ACUCAR$2.19
- BANANINHA FAZENDINHA TRADICIONAL$2.19
- BANANINHA FAZENDINHA COM COCO$2.19
- BISNAGA DE GOIABADA 4UND$4.99
- PAO DE COCO BIG$4.99
- PAO CARACOL 4UND$4.99
- PAO DE CREME DA CASA 4UND$4.99
- BANDEJA REDONDA DE BOLO DE BRIGADEIRO$9.99
- BANDEJA REDONDA DE BOLO COM COBERTURA DE COCO$9.99
- BANDEJA REDONDA DE BOLO DE FUBA$7.49
- PAO DE CREME REDONDO$4.99
- ROSCA RAINHA$6.99
- BISCOITO AMANTEGADO$4.99
- CAIXA DE BOMBOM LACTA FAVORITOS 250.6 G$6.29
- TORRADA TRADITIONAL$2.99
- BISCOITO DA VOVÓ$4.95
- PAO FAROFA 6UND$4.80
- SUSPIRO$4.99
- BISCOITO MINEIRO$3.99
- MARIA MOLE$3.80
- GELEIA DE MOCOTO$3.45
- PALITO DE COCO 3 UND$2.99