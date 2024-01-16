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Bread Brazil Bakery 101 President Ave
BREADS
BREADS OPTIONS
- BAGUETE COCO COM GOIABADA$1.50
- BAGUETE DE CHOCOLATE COM COCO
- BAGUETE DE COCO$2.50OUT OF STOCK
- CASETINHO
SOFT SWEET BREAD, TRADITIONAL BRAZILIAN$0.60
- MARAVILHA DE QUEIJO
- PAO DE BATATA
- PAO DE COCO
TRADITIONAL BRAZILIAN SWEET BREAD, WITH VARIOUS FLAVORS$2.50
- PAO DE MILHO
- PAO DE QUEIJO$0.45
- PAO DOCE
TRADITIONAL BRAZILIAN SWEET BREAD, WITH VARIOUS FILLINGS$5.99
- PAO PETROPOLIS$5.99
- PAO FAROFA DOCE$1.60
- PAO FRANCES
TRADITIONAL BRAZILIAN SALTY BREAD$0.33
- PAO SOVADO
yeast bread, The dough needs to be kneaded a lot – hence the most popular name – until it reaches the correct point and acquires its characteristic texture. This type of preparation makes the bread dough denser and longer-lasting.$7.99
- PAOZINHO DE LEITE NINHO$1.60
- PAOZINHO DE MAÇA E CANELA$1.60
- PAOZINHO MOLHADO NO LEITE DE COCO$1.60
- PORTUGUESE BREAD
A bread with a soft crumb, crispy crust, very yellow and sprinkled with flour: this is Portuguese Bread.$0.60
- PAOZINHO DE BANANA E CANELA$1.60
- PAO SANDUICHE$0.93
- PAO MINEIRO$6.00
- Pao com ovo$3.50
- Fried cheese bread$3.00
- Pudin de pão$2.60
- Pao de Creme com acucar$5.99
- ROSCA TRADICIONAL$1.60
- ROSCA COM LEITE NINHO$1.60
- ROSCA COM COCO$1.60
- BAGUETE COM AMENDOIM$1.30
- PAO DE CREME COM ACUCAR UND$1.70
CAKES
CAKE SLICES RECHEADOS
- BRIGADEIRO SLICE
3 LAYERS OF CHOCOLATE BRIGADEIRO$5.99
- COCONUT CAKE SLICE
COCONUT CAKE SLICE$5.99
- TRÈS LECHES CAKE SLICE
Tres Leches is made with Condensed milk. evaporated milk, whole milk .$5.99
- PINEAPPLE CAKE SLICE
PINEAPPLE CAKE$5.99
- SLICE OF STRAWBERRY CAKE
SLICE OF STRAWBERRY CAKE$5.99
- SLICE OF SWEET MILK CAKE WITH PLUM
SLICE OF SWEET MILK CAKE WITH PLUM$5.99
- SLICE OF ROCAMBOLE
SLICE OF DULCE DE LETE ROCAMBOLE$5.99
- VARIOUS CUPCAKES
VARIOUS CUPCAKES$5.99
- PUDIM$3.50
- PUDIM DE CHOCOLATE$4.80
- BOLO DE SONHO DE VALSA$5.99
- BOLO DE DOCE DE LEITE COM NUTTELA
CAKES OPTIONS
- BOLO DE ABACAXI$65.00
- BOLO DE BANANA$65.00
- BOLO DE BRIGADEIRO$65.00
- BOLO DE CAÇAROLA$65.00
- BOLO DE CENOURA$65.00
- BOLO DE LARANJA$65.00
- BOLO DE MANDIOCA$65.00
- BOLO DE MILHO VERDE$65.00
- BOLO DE MORANGO COM LEITE NINHO$65.00
- BOLO DE QUEIJADINHA$65.00
- BOLO DE QUEIJO$65.00
- BOLO INDIANO$65.00
- SWEET MILK CAKE$65.00
- CHOCOLATE CAKE BOX$7.95
- PUDIM TRADICIONAL INTEIRO$43.90
- PUDIM DE CHOCOLATE INTEIRO$45.90
- COPO DA FELICIDADE$8.99
- Bolo de MANDIOCA$9.99
CAKE SLICES SECOS
- BOLO DE ABACAXI FATIA$3.80
- BOLO DE BANANA FATIA$3.80
- BOLO DE CENOURA FATIA$3.80
- BOLO DE LARANJA FATIA$3.80
- BOLO DE MILHO VERDE FATIA$3.80
- BOLO DE MANDIOCA FATIA$3.80
- BOLO DE CAÇAROLA FATIA$3.80
- BOLO DE QUEIJO FATIA$3.80
- BOLO DE QUEIJADINHAFATIA$3.80
- BISCOITO NATA$3.80
- BOLO INDIANO$3.80
- Bolo de granulado$4.20
- Bolo de coco normal$4.20
- Bolo de chocolate com coco$4.20
- BOLO DE BANANA COM CANELA SEM LACTOSE$3.80
Bolinho
PASTRIES
Pastries Options
- BOLINHO DE CHUVA COM CANELA$0.80
- BOLINHO DE CHUVA TRADICIONAL$0.80
- CUECA VIRADA
- DONUTS DE CHOCOLATE BELGA
- DONUTS DE LEITE NINHO
- ROSQUINHA CARACOL TRADICIONAL
- ROSQUINHA DE BANANA COM CANELA$1.40
- ROSQUINHA DE CREME COM COCO$1.70
- ROSQUINHA FRITA$0.70
- ROSQUINHA FRITA COM CANELA$0.80
- ROSQUINHA HUNGRA DE CANELA
- SONHOS DE GOIABADA$2.50
- SONHOS TRADICIONAL ( CREME)$2.50
- PAO DE NINHO$1.60
- ROSQUINHA DE MACA COM CANELA$1.40
- ROSQUINHA CARACOL$1.30
- BAGUETE DE COCO$1.30
- ROSQUINHA DE COCO NORMAL$1.30
- ROSQUINHA HUNGRA$1.60
- PAO DE CREME NORMAL$1.60
- SONHOS DE CHOCOLATE$2.50
- BRIOCHE$0.80
- PAO DE HAMBURGUER$0.80
- SONHO DE DOCE DE LEITE$2.50
- Cueca Virada$1.25
- Marta Rocha$3.50
- Baguette Doce com castanha$1.50
SALGADOS
PASTEL
- PASTEL DE QUEIJO
FRIED THIN DOUGH WITH MOZZARELLA CHEESE$4.99
- PASTEL DE CARNE
FRIED THIN DOUGH WITH GROUND BEEF$4.99
- PASTEL DE CARNE C/ OVO
FRIED THIN DOUGH WITH GROUND BEEF AND BOILED EGG$4.99
- PASTEL DE FRANGO CATUPIRY
FRIED THIN DOUGH WITH SHREDDED CHICKEN AND BRAZILIAN CATUPIRY CREAM CHEESE$4.99
- PASTEL DE PIZZA
FRIED THIN DOUGH WITH MOZZARELLA CHEESE, HAM, TOMATO, OREGANO AND OLIVES$4.99
- PASTEL DE BANANA
FRIED THIN DOUGH WITH BANANA, MOZZARELLA AND CINNAMON$4.99
- PASTEL DE NUTELLA C/ MORANGO
FRIED THIN DOUGH WITH NUTELLA$7.25
- ROMEO & JULIETA
FRIED THIN DOUGH WITH GUAVA AND MOZZARELLA CHEESE$7.25
- PASTEL DE CARNE COM QUEIJO$6.99
SALGADOS ASSADO
- EMPADAO DE FRANGO
SLICE OF CHICKEN PIE WITH CREAM CHEESE$6.00
- EMPADAO DE FRANGO INTEIRA
WHOLE CHICKEN PIE WITH CREAM CHEESE$50.00
- ENROLADINHO DE PRESUNTO QUEIJO
BAKED ROLLED DOUGH WITH HAM AND CHEESE$5.00
- ENROLADINHO DE SALSICHA
BAKED ROLLED DOUGH WITH SAUSAGE AND MOZZARELLA CHEESE$5.00
- ESFIHA DE CARNE
BKAED DOUGH WITH GROUND BEEF, SEASONING, AND TOMATO$5.00
- ESFIHA DE ESCAROLA COM CATUPIRY
BAKED DOUGH WITH ENDIVE, AND BRAZILIAN CATUPIRY CREAM CHEESE$6.00
- ESFIHA DE FRANGO COM CATUPIRY
BAKED DOUGH WITH CHICKEN AND BRAZILIAN CATUPIRY CREAM CHEESE$5.00
- CROISSANT DE FRANGO$5.50
- CROISSANT DE PRESUNTO E QUEIJO$5.50
- CROISSANT DE SALSICHA E QUEIJO$5.50
- Amburgão$5.00
SALGADO FRITO
- BOLINHO DE CARNE COM OVO
FRIED DOUGH WITH BOILED EGG$3.99
- COXINHA DE FRANGO
FRIED DOUGH WITH SHREDDED CHICKEN$3.99
- KIBE DE CARNE
GROUND MEAT KIBE FLOUR$3.99
- RISOLE CARNE
FRIED DOUGH WITH GROUND MEAT$3.99
- RISOLE DE PRESUNTO E QUEIJO
FRIED DOUGH WITH HAM AND CHEESE$3.99
- CHURROS$3.35
- BOLINHO DE CARNE COM OVO$3.99
- CROQUETE DE CREAM CHEESE$3.99
- KIBE COM CREAM CHEESE$3.99
- CROQUETE DE CARNE$3.99
- RISOLE DE CARNE$3.99
- ENROLADINHO DE SALSICHA$3.99
- BOLINHO DE MANDIOCA$3.99
- Bolinho de arroz$3.99
SALGADOS CENTO
BREAKFAST
- SPECIAL PANCAKES
THREE PANCAKES, TWO EGGS, THREE SLICES OF BACON, ONE SLICE OF BREAD$8.00
- OMELETTE WITH CHEESE
OMELETTE WITH CHEESE, 2 BACON, CHERRY TOMATOES$6.00
- OMELETTE WITH HAM AND CHEESE
OMELETTE WITH HAM AND CHEESE$7.00
- OMELETTE CHICKEN CHEESE
CHICKEN CHEESE OMELETTE$7.00
- VEGETABLE OMELETTE
OMELETTE WITH BROCCOLI, SPINACH, MUSHROOM, CORN AND TOMATO, AND CHEESE$8.00
- CREPE WITH NUTELLA AND STRAWBERRY
TWO NUTELLA CREPES WITH STRAWBERRY$7.00
- CREPE WITH BANANA AND STRAWBERRY
TWO BANANA CREPES WITH STRAWBERRY$7.00
- NUTELLA CREPE
TWO NUTELLA CREPES$7.00
- PAO COM MANTEIGA
BAKED BREAD WITH BUTTER$3.00
- MISTO QUENTE
BREAD WITH CHEESE AND ROASTED HAM$4.00
- CUSCUZ COM OVO E BACON
COOKED CORN FLOUR$6.29
LUNCH
Lunch Options
- BEEF A CAVALO
RICE, BEANS, MEAT, EGG AND FRIES AND SALAD MIX$16.00
- FEIJOADA DO CHEFF
BLACK BEANS WITH PIECES OF BACON PORK, SAUSAGE, ACCOMPANIED BY RICE, CASSAVA FAROFA, FRIED BANANA, SAUTEED COLLECTION AND CRACKLING.$18.00
- FIGADO ACEBOLADO
RICE, BEANS, ACEBOLATED LIVER, FRIES, SALAD MIX$16.00
- FILET DE TILAPIA
RICE BEANS BREADED FISH FRIED POTATOES, MASHED POTATOES AND SALAD MIX$17.00
- FRANGO A PARMEGIANA COM PASTA
RICE, BEANS, CHICKEN BREADED WITH CHEESE, FRIES AND SALAD MIX$14.00
- FRANGO AO MOLHO
RICE, BEANS, CHICKEN IN SAUCE, MASHED POTATOES, SALAD MIX$17.00
- STROGONOFF DE FRANGO
CHICKEN STROGONOFF RICE, POTATO SALAD SALAD MIX$16.00
- VACA ATOLADA
RICE, BEANS, BEEF RIBS WITH CASSAVA, CASSAVA FLOUR AND SALAD MIX$17.00
HAMBURGER
Hamburger Options
- HOME BURGER MODA DA CASA$18.99
- X - BACON
BRIOCHE BREAD, BACON, BURGER, CHEDDAR, LETTUCE, TOMATO MAYONNAISE, KETCHUP$14.99
- X- BIG BURGER X TUDO
BRIOCHE BREAD, BURGER, TWO EGGS, BACON, MOZZARELLA, CHEDDAR, LETTUCE, TOMATO MAYONNAISE, KETCHUP$17.99
- X-SALADA
Most famous Brazilian burger Meat,Cheese,Ham,Lettuce,Tomato, Mayonnaise$13.49
SANDWICH
- NEW YORK
ITALIAN BREAD, THIN MEAT SLICES, MAYONNAISE SALAD WITH CABBAGE, MOZZARELLA MAYONNAISE$14.00
- SANDWICH MA
ITALIAN BREAD FISH FILLET TARTAR SAUCE, MOZARRELLA, MAYONNAISE LETTUCE, AND TOMATO$14.00
- NEW MEXICO
ITALIAN BREAD, THIN MEAT SLICES, MOSSARELA GUACAMOLE, RED ONION, JALAPENO, MAYONNAISE.$15.00
- SANDWICH RHODE ISLAND
ITALIAN BREAD, GRILLED CHICKEN MOZZARELLA, MAYONNAISE AND TOMATO$14.00
MARKET ITEMS
INTEMS DA PRATELEIRAS
- AVIACAO DOCE DE LEITE 400G$9.48
- CAFE PILAO 500g$9.99
- CAFE TRADICIONAL 3 CORACOES 500g$8.99
- GAROTO CAIXA DE BOMBOM SORTIRDO 250g$7.45
- LEITE NINHO INTEGRAL 360G$14.99
- MAIS BRASIL TAPIOCA 500g$3.15
- NES CAFE COFFEE DECAF 100g$13.70
- NESCAFE CAPPUCCINO GOLD 14g$7.89
- TODDY 750g$9.70
- YOKI KIMILHO FLOCAO 500g$2.39
- nuttella$1.50
- BISCOITO COCO COM GOIABADA$1.60
ITEMS DA GELADEIRA 1
- ACUA PANA$5.50
- AGUA PELEGRINO 1L$5.95
- AVIACAO MANTEIGA DE POTE - 500G$16.57
- BOM DA FAZENDA 500G$19.63
- DORIANA MANTEIGA 250G$4.50
- DORIANA MANTEIGA 500G$8.15
- GUARANA TRADICIONAL CAN$3.00
- GUARANA ZERO CAN$3.00
- ITAMBE MANTEIGA 500G$14.90
- LEITE ACORES$6.32
- PEPSI$2.50
- SUCO CONSENTRADO MANGUARY CAJU GARRAFINHA$4.75
- SUCO CONSENTRADO MANGUARY UVA GARRAFINHA$4.75
- SUCO CONSENTRADO MANGUARY GARRAFINHA$4.75
- SUMOL ORANGE$2.79
- SUMOL PASSION FRUIT$2.79
- SUMOL PINEAPPLE$2.79
- TIROLES MANTEIGA COM SAL 200G$10.69
- TIROLES REIQUEJAO CREMOSO COPO TRADICIONAL 200G$4.99
- TIROLEZ QUEIJO COALHO 280G$11.63
- TIROLEZ QUEIJO DE MINAS PADRAO FATIAS 500G$16.74
- TIROLEZ QUEIJO MEIA CURA 600G$19.83
- TIROLEZ QUEIJO PROVOLONE DEFUMADO 335G$12.00
- TIROLEZ REIQUEIJAO CREMOSO COPO LIGHT 200G$4.99
- TIROLEZ REQUEIJAO CREMOSOS POTE 480G$10.55
- ITAMBE REQUEIJAO$5.99
- Leite pequeno Tampa azul
- AVIACAO MANTEIGA DE POTE - 200G$8.99
- TIROLEZ REQUEIJAO CREMOSO ZERO LACTOSE - 200G$4.99
- TIROLEZ MINAS PADRAO LACTOSE ZERO$11.89
- Acqua Panna$5.50
INTEMS DA GELADEIRA 2
- ACAI SPORT 910 g$25.05
- PAMONHA DE MILHO DOCE$6.35
- PAMONHA DE MILHO DOCE COM QUEIJO$6.35
- PAMONHA DE MILHO SALGADO$6.35
- PAMONHA DE MILHO SALGADO COM QUEIJO$6.35
- PAO DE QUEIJO MINEIRO$15.98
- PAO DE QUEIJO TRADICIONAL$15.98
- POLPA DE ABACAXI E HORTELA$5.99
- POLPA DE ACEROLA$5.99
- POLPA DE CAJU$5.99
- Acai sport sabores banana,Guarana e Morongo$16.99
- Acai bufalo 1.3 kl$19.99
INTEMS DA GELADEIRA 3
ITEMS DO BALCAO DO CAIXA
- ADAMS BABALU SABORES UNIDADE$0.20
- BALA DORE YOGURTE PACOTE$7.45
- BALA DORE YOGURTE UNIDADE$0.10
- BATON AO LEITE 16G$0.99
- BISCOITO DE POLVILHO TRADICIONAL$3.59
- BOMBOM OURO BRANCO$0.99
- BOMBOM SONHO DE VALSA$0.99
- FANDANGUS 37G$3.40
- FINE BALA GELATINA AMORAS 90G$4.49
- FINI BALA GELATINA BEIJOS MORANGO 90G$4.49
- GAROTO TALENTO AMENDOAS/ PASSAS$4.79
- GAROTO TALENTO CHOCOLATE DOCE DE LEITE$4.79
- GARTO CROCANTE 16G$1.29
- GELEIA DE MOCOTO 400G$6.20
- HALLS TODOS SABOR$1.45
- NESTLE CHOCOLATE CLASSICO 80G$4.95
- NESTLE CHOCOLATE PRESTIGIO 33G$1.80
- PARAIBUNA BANANINHA TRADICIONAL$1.79
- PE DE MOLEQUE REDONDO 200G$3.50
- SOMBRINHA REGINA$1.59
- TORCIDA SALGADINHOCHURRASCO 70G$2.53
- TORTUGUITA DE CHOCOLATE BRANCO COOKIES 80G$4.30
- TORTUGUITAS DE CHOCOLATE MAIS LEITE 80G$4.30
- TORTUGUTAS CHOCOLATE CROCANTE 80G$4.30
- BUBBALOO$0.20
- MORANGUETE$1.89
- SALGADINHO FABITOS DE BACON 90G$3.59
- LOBITS SALGADINHO DE REQUEIJAO 70G$1.79
- LOBITS SALGADINHO DE PRESUNTO 70G$1.79
- LOBITS SALGADINHO DE CEBOLA 70G$1.79
- LOBITS SALGADINHO DE CHURRASCO 70G$1.79
- VOVOZINHA PIPOCA DOCE GRANDE 150 G$3.49
- VOVOZINHA PIPOCA DOCE PEQUENA 60 G$1.79
- MITTO AGUA DE COCO GARRAFINHA 300 ML$5.39
- MITTO SUCO DE CAJU GARRAFINHA 300 ML$5.39
- MITTO SUCO DE MANGA GARRAFINHA 300 ML$5.39
- MITTO SUCO DE UVA GARRAFINHA 300 ML$5.39
ITEMS DA MESA DE CENTROS
- BISCOITO DE POLVILHO DA CASA$4.95
- BISCOITO QUEBRADO SEQUILHOS MAIZENA$2.99
- ROSQUINHA$2.99
- BOLO DE CHOCOLATE ( MESA DE CENTRO )$7.49
- BROA DE QUEIJO ( MESA DE CENTRO )$4.99
- OLHO DE SOGRA$4.99
- BROA DE COCO$4.99
- BROA$4.99
- BROA COM GOIABADA$4.99
- BOLO DE LARANJA$7.49
- Bolo de cenoura recheio de chocolate$9.99
- ROSCA DE CREME 6 UND$4.99
- BRIOCHE BAG 6 UND$4.80
- PAO DE HAMBUGER 6 UND$4.80
- PAO DE HOT DOG 6 UMD$4.80
- ROSCA DE COCO 6 UND$4.99
- BOLO DE MILHO$9.99
- BOLO DE MANDIOCA$9.99
- PAO DE FORMA$7.99
- PAO SOVADO$7.99
- PAO MINEIRO$7.99
- PAO PETROPOLIS COM QUEIJO$5.99
- PAO PETROPOLIS COM AÇUCAR$5.99
- BISNAGA DE ACUCAR 8 UND$4.99
- BISNAGA AO LEITE 8 UND$4.99
- BOLO DE VANILLA$7.49
- BOLO MESCLADO$7.49
- BOLO FORMIGUEIRO$7.49
- BISNAGA DE CREME$4.99
- PAO DE CREME$3.99
- COOKIE$3.99
- Sonho de Valsa pacote de 1 k$24.99
- Bombom Ouro Branco pacote de 1 k$24.99
- ROSCA TRADICIONAL PACOTE 4 UND$4.99
- PAO DE MILHO$4.99
- PAO DE CREME COM CEREJA$4.99
- PAO CASEIRO$4.99
ROSCA TRADICIONAL PACOTE 4 UND
Biscoito da vitrine
Biscoitos unidades
DESSERTS
DESSERT OPTIONS
- STRAWBERRY PARFAIT$3.79
- BOLO DE POTE SABOR MORANGO$3.79
- BOLO DE POTE SABOR COCO$3.79
- Quindim gourmet de laranja$3.49
- Bomba Muusse de chocolate unidade$5.49
- Tortinhas de morango$5.49
- Mini bolo de chocolate com morango unidade$3.79
- Cheesecake fatia$5.49
- Mini bolo de Cenoura com brigadeiro unidade$4.50
- BRIGADEIRO UND$0.99
- Banofe$5.00
- Mine Romeu e Rulieta$5.00
- Cural de milho$5.99
- Mousse Sabores$5.49
- Copo da Felicidade$6.90
- Lava Cake$6.50
- Tiramisu Cup$6.50
- Churros$3.99