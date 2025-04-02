Baked Brazilian specialties.We are now OPEN From 6AM-8PM Daily.
Bread Brazil Bakery 101 President Ave
SPECIAL OF THE DAY
COMBO SEMANAL
HAMBURGER
HAMBURGER OPTIONS
HOME BURGER MODA DA CASA
BURGUER, CHICKEN, BACON, EGG, SAUSAGE, HAM, CHEESE, TOMATO LETTUCE,STRAW,MAYONNAISE, KETCHUP, MUSTARD, POTATOES AND FRENCH FRIES.$18.99
X-TUDO
BRIOCHE BREAD, BURGER, TWO EGGS, BACON, MOZZARELLA, CHEDDAR, LETTUCE, TOMATO MAYONNAISE, KETCHUP$17.99
X - BACON
BRIOCHE BREAD, BACON, BURGER, CHEDDAR, LETTUCE, TOMATO MAYONNAISE, KETCHUP$14.99
X-SALADA
Most famous Brazilian burger Meat,Cheese,Ham,Lettuce,Tomato, Mayonnaise$13.49
CACHORRO QUENTE$12.49
MISTO QUENTE$3.99
PAO COM OVO$2.89
PAO COM MANTEIGA$1.49
BAURU COM SALADA OVO$5.99
SALGADOS
PASTEL
PASTEL DE CARNE
FRIED THIN DOUGH WITH GROUND BEEF$4.99
PASTEL DE CARNE COM OVO
FRIED THIN DOUGH WITH GROUND BEEF AND BOILED EGG$5.99
PASTEL DE CARNE COM QUEIJO$5.99
PASTEL DE FRANGO CATUPIRY
FRIED THIN DOUGH WITH SHREDDED CHICKEN AND BRAZILIAN CATUPIRY CREAM CHEESE$5.99
PASTEL DE PRESUNTO E QUEIJO
FRIED THIN DOUGH WITH MOZZARELLA CHEESE AND HAM$4.99
PASTEL DE QUEIJO
FRIED THIN DOUGH WITH MOZZARELLA CHEESE$4.99
PASTEL DE BANANA
FRIED THIN DOUGH WITH BANANA, MOZZARELLA AND CINNAMON$4.99
PASTEL DE NUTELLA C/ MORANGO
FRIED THIN DOUGH WITH NUTELLA$7.25
PASTEL ROMEO & JULIETA
FRIED THIN DOUGH WITH GUAVA AND MOZZARELLA CHEESE$7.25
PASTEL - HALF / MEIO$2.99
MINI PASTEL (CARNE OU QUEIJO) - CENTO$0.89
SALGADOS ASSADO
SALGADO FRITO
BOLINHO DE MANDIOCA COM CARNE$3.99
BOLINHO DE MANDIOCA COM PRESUNTO E QUEIJO$3.99
COXINHA DE FRANGO
FRIED DOUGH WITH SHREDDED CHICKEN$3.99
COXINHA DE FRANGO COM CATUPIRY$4.99
CROQUETE PRESUNTO E QUEIJO$3.99
ENROLADINHO DE SALSICHA FRITO$3.99
KIBE COM CREAM CHEESE$3.99
KIBE DE CARNE$3.99
MINI SALGADOS UND (COXINHA / BOLINHA DE QUEIJO)$0.75
RISOLE DE CARNE
FRIED DOUGH WITH GROUND MEAT$3.99
SALGADOS CENTO
CAKES
CAKES RECHEADOS
MINI CAKE - SABORES
CUSTOM ORDERS. MINI BASKETS OPTIONS FOR BIRTHDAYS. CONTACT US PEDIDOS POR ENCOMENDA. OPCOES DE MINI CESTAS PARA ANIVERARIO. ENTRE EM CONTATO CONOSCO$14.99
BOLO ALPINO
CUSTOM ORDERS. CONTACT US$60.00
BOLO DE BRIGADEIRO
CUSTOM ORDERS. CONTACT US$50.00
BOLO DE MORANGO COM LEITE NINHO
CUSTOM ORDERS. CONTACT US$60.00
BOLO DE NINHO COM NUTELLA
CUSTOM ORDERS. CONTACT US$50.00
BOLO DE PRESTIGIO
CUSTOM ORDERS. CONTACT US$50.00
BOLO DE SONHO DE VALSA
CUSTOM ORDERS. CONTACT US$50.00
BOLO TRES LEITES
CUSTOM ORDERS. CONTACT US$50.00
BOLO DE NINHO
CUSTOM ORDERS. CONTACT US$50.00
BOLO RED VELVET CATERING$45.00
CAKES RECHEADOS SLICES
BOLO DE BRIGADEIRO - SLICE / FATIA
3 LAYERS OF CHOCOLATE BRIGADEIRO$5.99
BOLO DE PRESTIGIO - SLICE / FATIA$5.99
BOLO DE SONHO DE VALSA - SLICE / FATIA$5.99
BOLO INDIANO$4.99
BOLO OLHO DE SOGRA$4.99
BOLO TRES LECHES - SLICE / FATIA
Tres Leches is made with Condensed milk. evaporated milk, whole milk .$5.99
LIMONCELLO MASCARPONE CAKE - SLICE / FATIA
sponge cake infused with Sicilian Lemons layered with mascarpone cream and white chocolate$5.99
CAKE BOX
CAKES SLICES
BREADS
BREADS OPTIONS
PAO FRANCES
TRADITIONAL BRAZILIAN SALTY BREAD$0.39
PAO DE QUEIJO / CHEESE BREAD
Cheese balls is a small, baked cheese roll or cheese ball, a popular snack and breakfast food in Brazil.$0.45
PAO SOVADO
yeast bread, The dough needs to be kneaded a lot – hence the most popular name – until it reaches the correct point and acquires its characteristic texture. This type of preparation makes the bread dough denser and longer-lasting.$4.99
PAO DE HAMBURGUER / BURGER BUN
BURGUER BUN$0.80
PAO DE QUEIJO DA CASA CONGELADO$0.45
FATIADOS
FATIADOS OPTIONS
DESSERTS
DESSERT OPTIONS
BELGIUM WAFFLE
BELGIUM WAFFLES, SERVED HOT WITH CONDENSED MILK, WHIPPED CREAM, STRAWBERRY AND CHOCOLATE TOPPING$5.99
CANNOLI - DOCE DE LEITE OU CHOCOLATE$1.59
CHEESECAKE GOIABADA$4.85
CHEESECAKE MINI (SABORES: GOIABADA / CHOCOLATE / CHOCOLATE BRANCO)$4.25
CHOCOLAT MOUSSE$5.49
CHURROS DOCE DE LEITE$3.99
DOCINHO BEIJINHO UND$0.99
DOCINHO BRIGADEIRO UND$0.99
EXPLOSION CHOCOLAT CAKE MINI$5.99
LAVA CAKE$6.50
LIME PIE - SLICE
Delicious Florida Key Lime Pie$5.99
PAO DE MEL$4.19
PASSION FRUIT MOUSSE$5.49
PASSION FRUIT PIE - SLICE$5.99
PUDIM TRADICIONAL$3.69
QUEIJADINHA DE MARACUJA$2.69
QUINDIM GOURMET DE COCO$3.49
RED VELVET CAKE MINI$5.99
TIRAMISU FATIA$4.75
CENTO DE DOCINHOS
PICOLE
AÇAI BOWLS E SORVETES
ACAI / ICE CREAM
BEVERAGES
COFFEE
CAPPUCCINO
cappuccino, is stronger with equal parts steamed and frothed milk.$5.10
EXPRESSO COFFEE
GROUND COFFEE WITH STRONGER AND TASTY FLAVOR AND AROMA$1.90
GALAO ESPRESSO-LATTE
GROUND COFFEE WITH STRONGER AND TASTY FLAVOR AND AROMA$4.10
GLASS OF MILK$1.99
HOT CHOCOLATE
HOT CHOCOLATE$3.30
HOT TEA
Hot tea different flavors$2.90
REGULAR COFFEE$2.50
TOASTY ICED COFFEE
Nicely balanced iced coffee and milk hints of vanilla and toasted Caramel$4.50
COFFEE & MILK / CAFE COM LEITE$2.90
SUCO NATURAL / NATURAL JUICE
SUCO POLPA / PULP JUICE
BEVERAGES / BEBIDAS
AGUA CASTELLO - 250 ML$2.07
AGUA DE COCO - 1 L$5.82
BRISK ICED TEA CAN$2.75
BUBLY SPARKLING WATER LIME - 12 OZ$2.89
CELSIUS GRAPE - 12 OZ$4.69
CELSIUS KIWI STRAWBERRY - 12 OZ$4.69
CELSIUS ORANGE - 12 OZ$4.69
CELSIUS TROPICAL - 12 OZ$4.69
CRUSH ORANGE REFIL$2.75
GELO PARA DRINK - SABORES$3.66
KEVITA SPARKLING MANGO - 12 OZ$5.29
KEVITA SPARKLING STRAWBERRY - 12 OZ$5.29
MAGUARY SUCO DE CAJU - 1 LITRO$5.26
MAGUARY SUCO DE MANGA - 1 LITRO$5.26
MAGUARY SUCO DE MARACUJA - 1 LITRO$5.26
MITTO AGUA DE COCO GARRAFINHA 300 ML$5.39
MITTO SUCO DE CAJU GARRAFINHA 300 ML$5.39
MITTO SUCO DE GOIABA GARRAFINHA 300 ML$5.39
MITTO SUCO DE MANGA GARRAFINHA 300 ML$5.39
MITTO SUCO DE UVA GARRAFINHA 300 ML$5.39
MONSTER ENERGY - 16OZ$3.80
MTN DEW REFIL$2.75
PEPSI DIET REFIL$2.75
PEPSI REFIL$2.75
PINK LEMONADE REFIL$2.75
PIRAKIDS ACHOCOLATADO - 1 LITRO$5.69
PIRAKIDS ACHOCOLATADO - 200ML$1.59
RED BULL - 12 OZ$6.09
RED BULL - 8.4OZ$3.80
SAN PELLEGRINO SPARKLING WATER - 250ML$2.64
SAN PELLEGRINO SPARKLING WATER - 500ML$2.87
SODA COCA-COLA - 2 LITROS
Coca-Cola's crisp, refreshing taste has stood the test of time since 1886. These carefully crafted soft drinks are meant to be enjoyed anytime, anywhere. Pop open a Coca-Cola soda for a taste experience like no other. The familiar fizz and caffeine create an instant magic moment. Refreshing the world for over 130 years, Coca-Cola brings people together and spreads optimism wherever it goes. Find your magic and make life delicious with an ice-cold Coca-Cola.$7.19
SODA COCA-COLA - BOTTLE
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SODA CRUSH ORANGE CAN$2.50
SODA FANTA - BOTTLE
The multi-sensory, fruity flavors of Fanta provide a bubbly, exuberant and playful consumption experience.$3.75
SODA FANTA GRAPE - CAN
The multi-sensory, fruity flavors of Fanta provide a bubbly, exuberant and playful consumption experience.$3.75
SODA FANTA ORANGE - CAN
The multi-sensory, fruity flavors of Fanta provide a bubbly, exuberant and playful consumption experience.$3.75
SODA GUARANA ANTARTICA - 2 LITROS$6.85
SODA GUARANA ANTARTICA - CAN$2.75
SODA GUARANA ANTARTICA ZERO - CAN$2.75
SODA MATE COURO - 350ML$2.12
SODA MTN DEW - CAN$2.50
SODA PEPSI - CAN$2.50
SODA PEPSI CHERRY - CAN$2.50
SODA PEPSI DIET - CAN$2.50
SODA PEPSI ZERO - CAN$2.50
SODA SCHWEPPES GINGER ALE - CAN$2.50
SODA SPRITE - BOTTLE
Sprite's cool and crisp lemon-lime flavor will keep you invigorated and inspired. You know why? Because Sprite keeps it real just like you when pursuing your passions. No caffeine. Just you, an iconic flavor, and whatever you can think of next.$3.75
SODA STARRY LEMON-LIME - CAN$2.50
SODA STARRY LEMON-LIME REFIL$2.75
SUCO CONCENTRADO MAGUARY CAJU - 500ML$4.09
SUCO CONCENTRADO MAGUARY GOIABA - 500ML$4.09
SUCO CONCENTRADO MAGUARY MANGA - 500ML$4.09
SUCO CONCENTRADO MAGUARY MARACUJA - 500ML$6.51
SUMOL ORANGE$2.79
SUMOL PASSION FRUIT$2.79
SUMOL PINEAPPLE$2.79
TOPICANA LEMONADE - 325 ML$3.99
WATER POLAND SPRING - 16.9 OZ$1.50
MARKET ITEMS
DRY GOODS
CAFE 3 CORACOES EXTRA FORTE - 500 GR$10.60
CAFE 3 CORACOES TRADICIONAL - 500 GR$10.60
CAFE CABOCLO - 250 GR$5.10
CAFE PILAO - 250 GR$6.38
CAFE PILAO - 500 GR$15.75
FIGOS EM CALDA - 400 GR$10.15
LEITE NINHO INTEGRAL - 360 GR$15.00
NESCAFE COFFEE DECAF - 100 GR$13.70
NESCAU - 370 GR$6.59
PESSEGOS EM CALDA - 450 GR$10.15
FARINHA DE ROSCA DA CASA$1.99
YOKI KIMILHO FLOCAO 500g$2.39
DRY GOODS 1
ADAMS BABALU SABORES UNIDADE$0.20
BANANINHA FAZENDINHA SEM ACUCAR$2.19
BANANINHA FAZENDINHA TRADICIONAL$2.19
BATOM AO LEITE - 16GR$1.33
BOMBOM OURO BRANCO UND$0.99
BOMBOM SONHO DE VALSA UND$0.99
CACAU SHOW CAIXA TRUFA LANUT PISTACHE - 225GR$33.99
CACAU SHOW MAGIA COELHOS - 100GR$30.55
CACAU SHOW OVO LANUT - 348 GR$61.90
CACAU SHOW TRUFA SABORES$2.59
CHOCOLATE KITKAT - 42 GR$2.09
CHOCOLATE M&M 14 OZ$3.39
CHOCOLATE MILK HERSHEY - 1.55 OZ$1.99
CHOCOLATE SOMBRINHA$2.87
CHOCOLATE TWIX - 50.7 GR$2.09
DIPLOKO$1.29
KINDER BUENO REGULAR$2.29
KINDER BUENO WHITE$2.29
KINDER JOY TOYS$3.75
LAYS POTATO CHIPS - 1 OZ$0.98
MILKA CHOCO WAFER$6.89
MILKA CHOCOLAT STRAWBERRY - 100GR$3.75
MUFFINS - LITTLE BITES$1.96
PACOQUINHA$0.69
PIRAQUE GOIABINHA - 75GR$2.62
PIRAQUE SNACK QUIEJINHO - 100GR$2.99