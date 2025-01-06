Baked Brazilian specialties.We are now OPEN From 6AM-8PM Daily.
Bread Brazil Bakery 101 President Ave
HAMBURGER
HAMBURGER OPTIONS
- HOME BURGER MODA DA CASA
BURGUER, CHICKEN, BACON, EGG, SAUSAGE, HAM, CHEESE, TOMATO LETTUCE,STRAW,MAYONNAISE, KETCHUP, MUSTARD, POTATOES AND FRENCH FRIES.$18.99
- X-TUDO
BRIOCHE BREAD, BURGER, TWO EGGS, BACON, MOZZARELLA, CHEDDAR, LETTUCE, TOMATO MAYONNAISE, KETCHUP$17.99
- X - BACON
BRIOCHE BREAD, BACON, BURGER, CHEDDAR, LETTUCE, TOMATO MAYONNAISE, KETCHUP$14.99
- X-SALADA
Most famous Brazilian burger Meat,Cheese,Ham,Lettuce,Tomato, Mayonnaise$13.49
- CACHORRO QUENTE$12.49
- MISTO QUENTE$3.99
- PAO COM OVO$2.49
- PAO COM MANTEIGA$1.49
- BAURU COM SALADA OVO$5.99
SALGADOS
PASTEL
- PASTEL DE CARNE
FRIED THIN DOUGH WITH GROUND BEEF$4.99
- PASTEL DE CARNE COM OVO
FRIED THIN DOUGH WITH GROUND BEEF AND BOILED EGG$5.99
- PASTEL DE CARNE COM QUEIJO$5.99
- PASTEL DE FRANGO CATUPIRY
FRIED THIN DOUGH WITH SHREDDED CHICKEN AND BRAZILIAN CATUPIRY CREAM CHEESE$5.99
- PASTEL DE PRESUNTO E QUEIJO
FRIED THIN DOUGH WITH MOZZARELLA CHEESE AND HAM$4.99
- PASTEL DE QUEIJO
FRIED THIN DOUGH WITH MOZZARELLA CHEESE$4.99
- PASTEL DE BANANA
FRIED THIN DOUGH WITH BANANA, MOZZARELLA AND CINNAMON$4.99
- PASTEL DE NUTELLA C/ MORANGO
FRIED THIN DOUGH WITH NUTELLA$7.25
- PASTEL ROMEO & JULIETA
FRIED THIN DOUGH WITH GUAVA AND MOZZARELLA CHEESE$7.25
- PASTEL - HALF / MEIO$2.99
- MINI PASTEL (CARNE OU QUEIJO) - CENTO$23.99
SALGADOS ASSADO
SALGADO FRITO
- COXINHA DE FRANGO
FRIED DOUGH WITH SHREDDED CHICKEN$3.99
- COXINHA DE FRANGO COM CATUPIRY$4.99
- BOLINHO DE MANDIOCA COM CARNE$3.99
- BOLINHO DE MANDIOCA COM PRESUNTO E QUEIJO$3.99
- KIBE DE CARNE$3.99
- KIBE COM CREAM CHEESE$3.99
- RISOLE DE CARNE
FRIED DOUGH WITH GROUND MEAT$3.99
- ENROLADINHO DE SALSICHA FRITO$3.99
- BOLINHO DE BACALHAU$0.99
- MINI SALGADOS UND (COXINHA / BOLINHA DE QUEIJO)$0.75
- CROQUETE PRESUNTO E QUEIJO$3.99
SALGADOS CENTO
DESSERTS
DESSERT OPTIONS
- BOLO DE POTE$6.59
- CANNOLI - DOCE DE LEITE OU CHOCOLATE$1.59
- CHEESECAKE GOIABADA$4.85
- CHEESECAKE MINI (SABORES: GOIABADA / CHOCOLATE / CHOCOLATE BRANCO)$4.25
- CHURROS DOCE DE LEITE$3.99
- DOCINHO BEIJINHO UND$0.99
- DOCINHO BRIGADEIRO UND$0.99
- EXPLOSION CHOCOLAT CAKE MINI$5.99
- LAVA CAKE$6.50
- LIME PIE - SLICE
Delicious Florida Key Lime Pie$5.99
- CHOCOLAT MOUSSE$5.49
- PASSION FRUIT MOUSSE$5.49
- PASSION FRUIT PIE - SLICE$5.99
- PUDIM TRADICIONAL$3.69
- QUEIJADINHA DE MARACUJA$2.69
- QUINDIM GOURMET DE COCO$3.49
- RED VELVET CAKE MINI$5.99
- STRAWBERRY PIE$5.49
- BRIGADEIRO PIE$5.49
- NINHO PIE$5.49
- LIME PIE$5.49
- TIRAMISU FATIA$4.75
- BELGIUM WAFFLE
BELGIUM WAFFLES, SERVED HOT WITH CONDENSED MILK, WHIPPED CREAM, STRAWBERRY AND CHOCOLATE TOPPING$5.99
- PAO DE MEL$3.99
CENTO DE DOCINHOS
PICOLE
CAKES
CAKE BOX
CAKES SLICES
CAKES RECHEADOS
CAKES RECHEADOS SLICES
- BOLO DE BRIGADEIRO - SLICE / FATIA
3 LAYERS OF CHOCOLATE BRIGADEIRO$5.99
- BOLO DE PRESTIGIO - SLICE / FATIA$5.99
- BOLO DE SONHO DE VALSA - SLICE / FATIA$5.99
- BOLO TRES LECHES - SLICE / FATIA
Tres Leches is made with Condensed milk. evaporated milk, whole milk .$5.99
- LIMONCELLO MASCARPONE CAKE - SLICE / FATIA
sponge cake infused with Sicilian Lemons layered with mascarpone cream and white chocolate$5.99
- BOLO DE NINHO$5.99
BREADS
BREADS OPTIONS
- PAO DE QUEIJO / CHEESE BREAD
Cheese balls is a small, baked cheese roll or cheese ball, a popular snack and breakfast food in Brazil.$0.45
- PAO FRANCES
TRADITIONAL BRAZILIAN SALTY BREAD$0.33
- PAO DE HAMBURGUER / BURGER BUN
BURGUER BUN$0.80
- PAO SOVADO
yeast bread, The dough needs to be kneaded a lot – hence the most popular name – until it reaches the correct point and acquires its characteristic texture. This type of preparation makes the bread dough denser and longer-lasting.$6.99
- PAO DE QUEIJO DA CASA CONGELADO$0.40
FATIADOS
FATIADOS OPTIONS
LUNCH
LUNCH OPTIONS
- BIFE ACEBOLADO
RICE, BEANS, STEAK WITH ONIONS,FRENCH FRIES,AND SALAD MIX$14.99
- FEIJOADA DO CHEFE
FEIJOADA COMPLETA, ARROZ, TORRESMO, COUVE, BANANA DA TERRA, VINAGRETE, FAROFA, E LARANJA$28.00
- FILET DE TILAPIA
RICE BEANS BREADED FISH,FRENCH FRIES, AND SALAD MIX$14.99
- FRANGO GRELHADO
RICE, BEANS,GRILLED CHICKEN,FRIES AND SALAD MIX$14.99
- SALADA$2.99
AÇAI BOWLS E SORVETES
ACAI / ICE CREAM
BEVERAGES
COFFEE
- CAPPUCCINO
cappuccino, is stronger with equal parts steamed and frothed milk.$5.10
- EXPRESSO COFFEE
GROUND COFFEE WITH STRONGER AND TASTY FLAVOR AND AROMA$1.90
- GALAO ESPRESSO-LATTE
GROUND COFFEE WITH STRONGER AND TASTY FLAVOR AND AROMA$4.10
- GLASS OF MILK$1.99
- HOT CHOCOLATE
HOT CHOCOLATE$3.30
- HOT TEA
Hot tea different flavors$3.50
- REGULAR COFFEE$2.50
- TOASTY ICED COFFEE
Nicely balanced iced coffee and milk hints of vanilla and toasted Caramel$4.50
- COFFEE & MILK / CAFE COM LEITE$2.90
SUCO NATURAL / NATURAL JUICE
SUCO POLPA / PULP JUICE
BEVERAGES / BEBIDAS
- AGUA CASTELLO - 250 ML$2.07
- AGUA DE COCO - 1 L$4.99
- BRISK ICED TEA CAN$2.75
- CRUSH ORANGE REFIL$2.75
- GELO PARA DRINK - SABORES$3.66
- MAGUARY SUCO DE CAJU - 1 LITRO$5.26
- MAGUARY SUCO DE MARACUJA - 1 LITRO$5.26
- MITTO AGUA DE COCO GARRAFINHA 300 ML$5.39
- MITTO SUCO DE CAJU GARRAFINHA 300 ML$5.39
- MITTO SUCO DE GOIABA GARRAFINHA 300 ML$5.39
- MITTO SUCO DE MANGA GARRAFINHA 300 ML$5.39
- MITTO SUCO DE UVA GARRAFINHA 300 ML$5.39
- MONSTER ENERGY - 16OZ$3.80
- MTN DEW REFIL$2.75
- PEPSI DIET REFIL$2.75
- PEPSI REFIL$2.75
- PINK LEMONADE REFIL$2.75
- PIRACANJUBA FRUTAS & CHIA$3.30
- PIRAKIDS ACHOCOLATADO - 1 LITRO$5.69
- PIRAKIDS ACHOCOLATADO - 200ML$1.59
- RED BULL - 8.4OZ$3.80
- SAN PELLEGRINO SPARKLING WATER - 250ML$2.64
- SODA SPRITE - BOTTLE$3.75
- SODA COCA COLA - 2 LITROS$7.19
- SODA COKE - BOTTLE$4.00
- SODA CRUSH ORANGE CAN$3.75
- SODA FANTA - BOTTLE$3.75
- SODA FANTA GRAPE - CAN$3.75
- SODA FANTA ORANGE - CAN$3.75
- SODA GUARANA ANTARTICA - 2 LITROS$6.85
- SODA GUARANA ANTARTICA - CAN$2.75
- SODA GUARANA ANTARTICA ZERO - CAN$2.75
- SODA MTN DEW - CAN$3.75
- SODA PEPSI - CAN$3.75
- SODA PEPSI DIET - CAN$3.75
- SODA SCHWEPPES GINGER ALE - CAN$3.75
- STARRY LEMON-LIME REFIL$2.75
- SUCO CONCENTRADO MANGUARY CAJU - 500ML$4.09
- SUCO CONCENTRADO MANGUARY GOIABA - 500ML$4.09
- SUCO CONCENTRADO MANGUARY MANGA - 500ML$4.09
- SUCO CONCENTRADO MANGUARY MARACUJA - 500ML$6.51
- SUMOL ORANGE$2.79
- SUMOL PASSION FRUIT$2.79
- SUMOL PINEAPPLE$2.79
- WATER POLAND SPRING - 16.9 OZ$1.50
- WHEY CACAU - PIRACANJUBA$6.79
- WHEY CHOCOLATE - PIRACANJUBA$6.79
- WHEY COCO - PIRACANJUBA$6.79
- WHEY STRAWBERRY - PIRACANJUBA$6.79
MARKET ITEMS
DRY GOODS
- CAFE 3 CORACOES EXTRA FORTE - 500 GR$10.60
- CAFE 3 CORACOES TRADICIONAL - 500 GR$10.60
- CAFE CABOCLO - 250 GR$5.10
- CAFE PILAO - 250 GR$6.38
- CAFE PILAO - 500 GR$10.60
- FIGOS EM CALDA - 400 GR$10.15
- LEITE NINHO INTEGRAL - 360 GR$15.00
- NESCAFE COFFEE DECAF - 100 GR$13.70
- NESCAU - 370 GR$6.59
- PESSEGOS EM CALDA - 450 GR$10.15
- NUTELLA BISCUITS 166 GR$7.90
DRY GOODS 1
- ADAMS BABALU SABORES UNIDADE$0.20
- BISCOITO DE POLVILHO TRADICIONAL$3.59
- BOMBOM OURO BRANCO UND$0.99
- BOMBOM SONHO DE VALSA UND$0.99
- CACAU SHOW CAIXA TRUFA LANUT PISTACHE - 225GR$33.99
- CACAU SHOW MIL-FOLHAS$8.39
- CACAU SHOW TORTA DE MORANGO$8.39
- CACAU SHOW TRUFA SABORES$2.59
- CHEETOS CRUNCHY - 1 OZ$0.98
- CHOCOLATE KITKAT - 42 GR$2.09
- CHOCOLATE M&M 14 OZ$3.39
- CHOCOLATE MILK HERSHEY - 1.55 OZ$1.99
- CHOCOLATE MILKA STRAWBERRY - 100GR$2.99
- CHOCOLATE SOMBRINHA$2.87
- CHOCOLATE TWIX - 50.7 GR$2.09
- DORITOS NACHO CHEESE - 1 OZ$0.98
- FRITOS CORN CHIPS - 1 OZ$0.98
- KINDER BUENO REGULAR$2.29
- KINDER BUENO WHITE$2.29
- KINDER JOY TOYS$3.75
- LAYS POTATO CHIPS - 1 OZ$0.98
- NESTLE CHOCOLATE PRESTIGIO 33G$1.80
- PACOQUINHA$0.69
- TORTUGUITA DE CHOCOLATE BRANCO COOKIES 80G$4.30
- VOVOZINHA PIPOCA DOCE GRANDE 150 G$4.15
- ELMA CHIPS CEBOLITOS - 110GR$7.79
- ELMA CHIPS FANDANGOS PRESUNTO - 37GR$2.43
- ELMA CHIPS CHEETOS REQUEIJAO - 160GR$11.98
- ELMA CHIPS BACONZITOS - 86GR$9.05
- BANANINHA FAZENDINHA SEM ACUCAR$2.19
- BANANINHA FAZENDINHA TRADICIONAL$2.19