Baked Brazilian specialties.We are now OPEN From 6AM-8PM Daily.
Bread Brazil Bakery 101 President Ave
HAMBURGER
HAMBURGER OPTIONS
HOME BURGER
BURGUER, CHICKEN, BACON, EGG, SAUSAGE, HAM, CHEESE, TOMATO LETTUCE,STRAW,MAYONNAISE, KETCHUP, MUSTARD, POTATOES AND FRENCH FRIES.$18.99
X-TUDO
BRIOCHE BREAD, BURGER, TWO EGGS, BACON, MOZZARELLA, CHEDDAR, LETTUCE, TOMATO MAYONNAISE, KETCHUP$17.99
X - BACON
BRIOCHE BREAD, BACON, BURGER, CHEDDAR, LETTUCE, TOMATO MAYONNAISE, KETCHUP$15.99
X-SALADA
Most famous Brazilian burger Meat,Cheese,Ham,Lettuce,Tomato, Mayonnaise$13.99
MISTO QUENTE$1.49
BAURU COM SALADA E OVO$5.99
SALGADOS
PASTEL
PASTEL DE CARNE
FRIED THIN DOUGH WITH GROUND BEEF$4.99
PASTEL DE CARNE COM OVO
FRIED THIN DOUGH WITH GROUND BEEF AND BOILED EGG$5.99
PASTEL DE CARNE COM QUEIJO$5.99
PASTEL DE FRANGO CATUPIRY
FRIED THIN DOUGH WITH SHREDDED CHICKEN AND BRAZILIAN CATUPIRY CREAM CHEESE$5.99
PASTEL DE PRESUNTO E QUEIJO
FRIED THIN DOUGH WITH MOZZARELLA CHEESE AND HAM$4.99
PASTEL DE QUEIJO
FRIED THIN DOUGH WITH MOZZARELLA CHEESE$4.99
PASTEL DE BANANA
FRIED THIN DOUGH WITH BANANA, MOZZARELLA AND CINNAMON$4.99
PASTEL DE NUTELLA C/ MORANGO
FRIED THIN DOUGH WITH NUTELLA$7.25
PASTEL ROMEO & JULIETA
FRIED THIN DOUGH WITH GUAVA AND MOZZARELLA CHEESE$7.25
MINI PASTEL - CENTO$5.76
SALGADO FRITO
CAKES
CAKES RECHEADOS
CAKES RECHEADOS SLICES
BOLO DE BRIGADEIRO - SLICE / FATIA
3 LAYERS OF CHOCOLATE BRIGADEIRO$5.99
BOLO DE PRESTIGIO - SLICE / FATIA$5.99
BOLO DE SONHO DE VALSA - SLICE / FATIA$5.99
BOLO OLHO DE SOGRA$5.99
BOLO TRES LECHES - SLICE / FATIA
Tres Leches is made with Condensed milk. evaporated milk, whole milk .$5.99
LIMONCELLO MASCARPONE CAKE - SLICE / FATIA
sponge cake infused with Sicilian Lemons layered with mascarpone cream and white chocolate$5.99
CAKE BOX
CAKE / BOLO TRADICIONAL - BOX$7.99
CHOCOLATE AND VANILLA CAKE / BOLO MESCLADO - BOX$8.99
CHOCOLATE CAKE / BOLO DE CHOCOLATE - BOX$8.99
CHOCOLATE CAKE W/ FROSTING / BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA - BOX$10.99
COCONUT CAKE / BOLO DE COCO - BOX$9.99
CORN CAKE / BOLO DE MILHO - BOX$9.99
YUCCA CAKE / BOLO DE MANDIOCA - BOX$9.99
ORANGE CAKE / BOLO DE LARANJA$10.99
brevidade$10.99
brevidade box 6 unidades$6.99
CAKES SLICES
BREADS
BREADS OPTIONS
PAO FRANCES
TRADITIONAL BRAZILIAN SALTY BREAD$0.39
PAO DE QUEIJO / CHEESE BREAD
Cheese balls is a small, baked cheese roll or cheese ball, a popular snack and breakfast food in Brazil.$0.45
PAO SOVADO
yeast bread, The dough needs to be kneaded a lot – hence the most popular name – until it reaches the correct point and acquires its characteristic texture. This type of preparation makes the bread dough denser and longer-lasting.$4.99
PAO DE HAMBURGUER / BURGER BUN
BURGUER BUN$0.60
PAO DE QUEIJO DA CASA CONGELADO$0.45
pao doce$2.50
FATIADOS
FATIADOS OPTIONS
DESSERTS
DESSERT OPTIONS
BELGIUM WAFFLE
BELGIUM WAFFLES, SERVED HOT WITH CONDENSED MILK, WHIPPED CREAM, STRAWBERRY AND CHOCOLATE TOPPING$4.99
CANNOLI - DOCE DE LEITE OU CHOCOLATE$1.59
CHEESECAKE GOIABADA$4.85
CHOCOLAT MOUSSE$5.49
CHURROS DOCE DE LEITE$3.99
DOCINHO BEIJINHO UND$0.99
DOCINHO BRIGADEIRO UND$0.99
LAVA CAKE$6.50
PASSION FRUIT MOUSSE$5.49
PASSION FRUIT PIE - SLICE$5.99
PUDIM TRADICIONAL$3.89
QUINDIM DE CHOCOLATE$3.15
QUINDIM GOURMET DE COCO$3.15
TIRAMISU FATIA$4.75
CENTO DE DOCINHOS
PICOLE
AÇAI BOWLS E SORVETES
ACAI / ICE CREAM
BEVERAGES
COFFEE OPTIONS
CAPPUCCINO
cappuccino, is stronger with equal parts steamed and frothed milk.$5.10
EXPRESSO COFFEE
GROUND COFFEE WITH STRONGER AND TASTY FLAVOR AND AROMA$1.90
GALAO ESPRESSO-LATTE
GROUND COFFEE WITH STRONGER AND TASTY FLAVOR AND AROMA$4.10
GLASS OF MILK$1.99
HOT CHOCOLATE
HOT CHOCOLATE$3.30
HOT TEA
Hot tea different flavors$2.90
REGULAR COFFEE$2.50
TOASTY ICED COFFEE
Nicely balanced iced coffee and milk hints of vanilla and toasted Caramel$4.50
COFFEE & MILK / CAFE COM LEITE$2.90
SUCO NATURAL / NATURAL JUICE
SUCO POLPA / PULP JUICE
BEVERAGES / BEBIDAS
AGUA CASTELLO - 250 ML$2.10
BRAZIL GOURMET CASHEW - 300 ML$3.32
BRAZIL GOURMET GUAVA - 300 ML$3.32
BRAZIL GOURMET MANGO - 300 ML$3.32
BRAZIL GOURMET PASSION FRUIT - 300 ML$3.32
BUBLY SPARKLING WATER LIME - 12 OZ$2.89
CELSIUS - 12 OZ$4.69
GELO PARA DRINK - SABORES$3.66
GRAPE JUICE / SUCO DE UVA CASA DE BENTO$4.77
KEVITA SPARKLING - 12 OZ$5.29
MAGUARY SUCO DE CAJU - 1 LITRO$5.74
MAGUARY SUCO DE MANGA - 1 LITRO$5.74
MAGUARY SUCO DE MARACUJA - 1 LITRO$5.74
MITTO AGUA DE COCO GARRAFINHA 300 ML$6.23
MITTO SUCO DE CAJU GARRAFINHA 300 ML$6.23
MITTO SUCO DE GOIABA GARRAFINHA 300 ML$6.23
MITTO SUCO DE MANGA GARRAFINHA 300 ML$6.23
MITTO SUCO DE UVA GARRAFINHA 300 ML$6.23
MONSTER ENERGY - 16OZ$3.80
RED BULL - 8.4OZ$3.80
SAN PELLEGRINO SPARKLING WATER - 250ML$2.64
SAN PELLEGRINO SPARKLING WATER - 500ML$2.87
SODA COCA-COLA - BOTTLE
Coca-Cola's crisp, refreshing taste has stood the test of time since 1886. These carefully crafted soft drinks are meant to be enjoyed anytime, anywhere. Pop open a Coca-Cola soda for a taste experience like no other. The familiar fizz and caffeine create an instant magic moment. Refreshing the world for over 130 years, Coca-Cola brings people together and spreads optimism wherever it goes. Find your magic and make life delicious with an ice-cold Coca-Cola.$4.00
SODA CRUSH GRAPE CAN$2.50
SODA CRUSH ORANGE CAN$2.50
SODA CRUSH ORANGE REFIL$2.75
SODA FANTA - BOTTLE
The multi-sensory, fruity flavors of Fanta provide a bubbly, exuberant and playful consumption experience.$3.75
SODA FANTA GRAPE - CAN
The multi-sensory, fruity flavors of Fanta provide a bubbly, exuberant and playful consumption experience.$3.75
SODA FANTA ORANGE - CAN
The multi-sensory, fruity flavors of Fanta provide a bubbly, exuberant and playful consumption experience.$3.75
SODA GUARANA ANTARTICA - 2 LITROS$7.49
SODA GUARANA ANTARTICA - CAN$2.75
SODA GUARANA ANTARTICA ZERO - CAN$2.75
SODA MATE COURO$2.12
SODA PEPSI - CAN$2.50
SODA PEPSI CHERRY - CAN