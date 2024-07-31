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Baked Brazilian specialties. More
Bread Brazil Bakery 101 President Ave
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BREADS
BREADS OPTIONS
- BAGUETE DE CHOCOLATE COM COCOOUT OF STOCK
- BAGUETE DE COCO$2.50OUT OF STOCK
- CASETINHO
SOFT SWEET BREAD, TRADITIONAL BRAZILIAN$0.60OUT OF STOCK
- MARAVILHA DE QUEIJOOUT OF STOCK
- PAO DE BATATA$1.50OUT OF STOCK
- PAO DE COCO
TRADITIONAL BRAZILIAN SWEET BREAD, WITH VARIOUS FLAVORS$2.50
- PAO DE MILHOOUT OF STOCK
- PAO DE QUEIJO$0.45
- PAO DOCE
TRADITIONAL BRAZILIAN SWEET BREAD, WITH VARIOUS FILLINGS$5.99
- PAO PETROPOLIS$5.99OUT OF STOCK
- PAO FAROFA DOCE$1.60
- PAO FRANCES
TRADITIONAL BRAZILIAN SALTY BREAD$0.33