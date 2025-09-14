Baked Brazilian specialties.We are now OPEN From 6AM-8PM Daily.
Bread Brazil Bakery 101 President Ave
HAMBURGER
HAMBURGER OPTIONS
HOME BURGER
BURGUER, CHICKEN, BACON, EGG, SAUSAGE, HAM, CHEESE, TOMATO LETTUCE,STRAW,MAYONNAISE, KETCHUP, MUSTARD, POTATOES AND FRENCH FRIES.$18.99
X-TUDO
BRIOCHE BREAD, BURGER, TWO EGGS, BACON, MOZZARELLA, CHEDDAR, LETTUCE, TOMATO MAYONNAISE, KETCHUP$17.99
X - BACON
BRIOCHE BREAD, BACON, BURGER, CHEDDAR, LETTUCE, TOMATO MAYONNAISE, KETCHUP$15.99
X-SALADA
Most famous Brazilian burger Meat,Cheese,Ham,Lettuce,Tomato, Mayonnaise$13.99
MISTO QUENTE$1.49
BAURU COM SALADA E OVO$5.99
SALGADOS
PASTEL
PASTEL DE CARNE
FRIED THIN DOUGH WITH GROUND BEEF$4.99
PASTEL DE CARNE COM OVO
FRIED THIN DOUGH WITH GROUND BEEF AND BOILED EGG$5.99
PASTEL DE CARNE COM QUEIJO$5.99
PASTEL DE FRANGO CATUPIRY
FRIED THIN DOUGH WITH SHREDDED CHICKEN AND BRAZILIAN CATUPIRY CREAM CHEESE$5.99
PASTEL DE PRESUNTO E QUEIJO
FRIED THIN DOUGH WITH MOZZARELLA CHEESE AND HAM$4.99
PASTEL DE QUEIJO
FRIED THIN DOUGH WITH MOZZARELLA CHEESE$4.99
PASTEL DE BANANA
FRIED THIN DOUGH WITH BANANA, MOZZARELLA AND CINNAMON$4.99
PASTEL DE NUTELLA C/ MORANGO
FRIED THIN DOUGH WITH NUTELLA$7.25
PASTEL ROMEO & JULIETA
FRIED THIN DOUGH WITH GUAVA AND MOZZARELLA CHEESE$7.25
MINI PASTEL - CENTO$5.76
SALGADO FRITO
SALGADOS CENTO
CAKES
CAKES RECHEADOS
CAKES RECHEADOS SLICES
BOLO DE BRIGADEIRO - SLICE / FATIA
3 LAYERS OF CHOCOLATE BRIGADEIRO$5.99
BOLO DE PRESTIGIO - SLICE / FATIA$5.99
BOLO DE SONHO DE VALSA - SLICE / FATIA$5.99
BOLO OLHO DE SOGRA$5.99
BOLO TRES LECHES - SLICE / FATIA
Tres Leches is made with Condensed milk. evaporated milk, whole milk .$5.99
LIMONCELLO MASCARPONE CAKE - SLICE / FATIA
sponge cake infused with Sicilian Lemons layered with mascarpone cream and white chocolate$5.99
CAKE BOX
CAKE / BOLO TRADICIONAL - BOX$7.99
CHOCOLATE AND VANILLA CAKE / BOLO MESCLADO - BOX$8.99
CHOCOLATE CAKE / BOLO DE CHOCOLATE - BOX$8.99
CHOCOLATE CAKE W/ FROSTING / BOLO DE CHOCOLATE COM COBERTURA - BOX$10.99
COCONUT CAKE / BOLO DE COCO - BOX$9.99
CORN CAKE / BOLO DE MILHO - BOX$9.99
YUCCA CAKE / BOLO DE MANDIOCA - BOX$9.99
CAKES SLICES
BREADS
BREADS OPTIONS
PAO DE QUEIJO / CHEESE BREAD
Cheese balls is a small, baked cheese roll or cheese ball, a popular snack and breakfast food in Brazil.$0.45
PAO SOVADO
yeast bread, The dough needs to be kneaded a lot – hence the most popular name – until it reaches the correct point and acquires its characteristic texture. This type of preparation makes the bread dough denser and longer-lasting.$4.99
PAO DE HAMBURGUER / BURGER BUN
BURGUER BUN$0.60
PAO DE QUEIJO DA CASA CONGELADO$0.45
FATIADOS
FATIADOS OPTIONS
DESSERTS
DESSERT OPTIONS
BELGIUM WAFFLE
BELGIUM WAFFLES, SERVED HOT WITH CONDENSED MILK, WHIPPED CREAM, STRAWBERRY AND CHOCOLATE TOPPING$4.99
CANNOLI - DOCE DE LEITE OU CHOCOLATE$1.59
CHEESECAKE GOIABADA$4.85
CHOCOLAT MOUSSE$5.49
CHURROS DOCE DE LEITE$3.99
DOCINHO BEIJINHO UND$0.99
DOCINHO BRIGADEIRO UND$0.99
LAVA CAKE$6.50
PASSION FRUIT MOUSSE$5.49
PASSION FRUIT PIE - SLICE$5.99
PUDIM TRADICIONAL$3.89
QUINDIM DE CHOCOLATE$3.15
QUINDIM GOURMET DE COCO$3.15
TIRAMISU FATIA$4.75
CENTO DE DOCINHOS
PICOLE
AÇAI BOWLS E SORVETES
ACAI / ICE CREAM
BEVERAGES
COFFEE OPTIONS
CAPPUCCINO
cappuccino, is stronger with equal parts steamed and frothed milk.$5.10
EXPRESSO COFFEE
GROUND COFFEE WITH STRONGER AND TASTY FLAVOR AND AROMA$1.90
GALAO ESPRESSO-LATTE
GROUND COFFEE WITH STRONGER AND TASTY FLAVOR AND AROMA$4.10
GLASS OF MILK$1.99
HOT CHOCOLATE
HOT CHOCOLATE$3.30
HOT TEA
Hot tea different flavors$2.90
REGULAR COFFEE$2.50
TOASTY ICED COFFEE
Nicely balanced iced coffee and milk hints of vanilla and toasted Caramel$4.50
COFFEE & MILK / CAFE COM LEITE$2.90
SUCO NATURAL / NATURAL JUICE
SUCO POLPA / PULP JUICE
BEVERAGES / BEBIDAS
AGUA CASTELLO - 250 ML$2.10
BRAZIL GOURMET CASHEW - 300 ML$3.32
BRAZIL GOURMET GUAVA - 300 ML$3.32
BRAZIL GOURMET MANGO - 300 ML$3.32
BRAZIL GOURMET PASSION FRUIT - 300 ML$3.32
BUBLY SPARKLING WATER LIME - 12 OZ$2.89
CELSIUS - 12 OZ$4.69
GELO PARA DRINK - SABORES$3.66
GRAPE JUICE / SUCO DE UVA CASA DE BENTO$4.77
KEVITA SPARKLING - 12 OZ$5.29
MAGUARY SUCO DE CAJU - 1 LITRO$5.74
MAGUARY SUCO DE MANGA - 1 LITRO$5.74
MAGUARY SUCO DE MARACUJA - 1 LITRO$5.74
MITTO AGUA DE COCO GARRAFINHA 300 ML$6.23
MITTO SUCO DE CAJU GARRAFINHA 300 ML$6.23
MITTO SUCO DE GOIABA GARRAFINHA 300 ML$6.23
MITTO SUCO DE MANGA GARRAFINHA 300 ML$6.23
MITTO SUCO DE UVA GARRAFINHA 300 ML$6.23
MONSTER ENERGY - 16OZ$3.80
RED BULL - 8.4OZ$3.80
SAN PELLEGRINO SPARKLING WATER - 250ML$2.64
SAN PELLEGRINO SPARKLING WATER - 500ML$2.87
SODA COCA-COLA - BOTTLE
Coca-Cola's crisp, refreshing taste has stood the test of time since 1886. These carefully crafted soft drinks are meant to be enjoyed anytime, anywhere. Pop open a Coca-Cola soda for a taste experience like no other. The familiar fizz and caffeine create an instant magic moment. Refreshing the world for over 130 years, Coca-Cola brings people together and spreads optimism wherever it goes. Find your magic and make life delicious with an ice-cold Coca-Cola.$4.00
SODA CRUSH GRAPE CAN$2.50
SODA CRUSH ORANGE CAN$2.50
SODA CRUSH ORANGE REFIL$2.75
SODA FANTA - BOTTLE
The multi-sensory, fruity flavors of Fanta provide a bubbly, exuberant and playful consumption experience.$3.75
SODA FANTA GRAPE - CAN
The multi-sensory, fruity flavors of Fanta provide a bubbly, exuberant and playful consumption experience.$3.75
SODA FANTA ORANGE - CAN
The multi-sensory, fruity flavors of Fanta provide a bubbly, exuberant and playful consumption experience.$3.75
SODA GUARANA ANTARTICA - 2 LITROS$7.49
SODA GUARANA ANTARTICA - CAN$2.75
SODA GUARANA ANTARTICA ZERO - CAN$2.75
SODA MATE COURO$2.12
SODA PEPSI - CAN$2.50
SODA PEPSI CHERRY - CAN$2.50
SODA PEPSI DIET - CAN$2.50
SODA PEPSI ZERO - CAN$2.50
SODA SCHWEPPES GINGER ALE - CAN$2.50
SODA SPRITE - BOTTLE
Sprite's cool and crisp lemon-lime flavor will keep you invigorated and inspired. You know why? Because Sprite keeps it real just like you when pursuing your passions. No caffeine. Just you, an iconic flavor, and whatever you can think of next.$3.75
SODA STARRY LEMON-LIME - CAN$2.50
SUCO CONCENTRADO MAGUARY CAJU - 500ML$4.32
SUCO CONCENTRADO MAGUARY GOIABA - 500ML$4.32